"Точно после Пасхи": эксперт назвал сроки и направления масштабного контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Роман Свитан отметил, что многое будет зависеть от погодных условий, так как во время слякоти продвижение наших войск практически невозможно. При этом, ждать начала активных боевых действий на нескольких участках фронта осталось недолго.

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Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже после Пасхи. Украинские защитники начнут продвигаться сразу на нескольких направлениях. Об этом в интервью порталу РБК-Украина рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По мнению полковника, подготовка к этому событию уже на финальном этапе и этому свидетельствует количество средств и техники, которое перебрасывается на фронт.

"То количество техники, которая есть, едет и готовится, может свидетельствовать о том, что не раньше, чем через месяц, но не позже, чем через два месяца, начнутся наступательные действия. Но это начнется точно после Пасхи", — отметил полковник Свитан.

При этом, многое будет зависеть от погодных условий, ведь по слякоти никто не будет наступать, — это практически невозможно.

Стартует масштабное контрнаступление ВСУ между Пасхой (16 апреля) и Днем победы (9 мая), но если погода не будет способствовать, тогда придется немного подождать.

Всего будет три направления, как отмечает военный эксперт. Одно основное, а также еще два второстепенных, на которых ВСУ собираются занять выгодные позиции.

"Те, что пишут сейчас СМИ, — это второстепенные. Их задача — растянуть по линии фронта войска противника. Чем дальше по концам фронта будут растянуты войска противника, тем лучше. А основной удар будет посередине. Украинские военные могут завязать бои со стороны Херсона в направлении Крыма и со стороны Сватово и Кременной в направлении Луганска. А основное наступление может начаться со стороны Гуляйполя на Бердянск, или с орехового на Мелитополь, или с Угледара на Мариуполь", — говорит Роман Свитан.

Напомним, 16 марта генерал ВСУ заявил, что оборона Бахмута является основой для будущего наступления украинской армии. Полковник Сергей Череватый отметил, что главной задачей защитников Бахмута является нанесения противнику большой урон и сломить его моральный дух. После этого украинские защитники смогут начать весеннее контрнаступление в ходе которого начнется освобождение территорий.