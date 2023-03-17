"Точно після Великодня": експерт назвав терміни та напрямки масштабного контрнаступу ЗСУ

Полковник запасу Роман Світан зазначив, що багато залежатиме від погодних умов, оскільки під час сльоти просування наших військ практично неможливе. Водночас чекати на початок активних бойових дій на кількох ділянках фронту залишилося недовго.

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Масштабний контрнаступ Збройних сил України може розпочатися вже після Великодня. Українські захисники почнуть просуватися відразу на кількох напрямках. Про це в інтерв'ю порталу "РБК-Україна" розповів військовий експерт Роман Світан.

На думку полковника, підготовка до цієї події вже на фінальному етапі, і про це свідчить кількість засобів і техніки, яку перекидають на фронт.

"Та кількість техніки, яка є, їде й готується, може свідчити про те, що не раніше ніж через місяць, але не пізніше, ніж через два місяці почнуться наступальні дії. Але це почнеться точно після Великодня", — зазначив полковник Світан.

Водночас багато що залежатиме від погодних умов, адже по сльоті ніхто не наступатиме, — це практично неможливо.

Стартує масштабний контрнаступ ЗСУ між Великоднем (16 квітня) і Днем перемоги (9 травня), але якщо погода не сприятиме, тоді доведеться трохи зачекати.

Усього буде три напрямки, як зазначає військовий експерт. Один основний, а також ще двоє другорядних, на яких ЗСУ збираються зайняти вигідні позиції.

"Ті, що пишуть зараз ЗМІ, — це другорядні. Їхнє завдання — розтягнути по лінії фронту війська противника. Чим далі по кінцях фронту будуть розтягнуті війська противника, тим краще. А основний удар буде посередині. Українські військові можуть зав'язати бої з боку Херсона в напрямку Криму та з боку Сватового та Кремінної в напрямку Луганська. А основний наступ може розпочатися з боку Гуляйполя на Бердянськ, або з Оріхова на Мелітополь, або з Вугледара на Маріуполь", — каже Роман Світан.

Нагадаємо, 16 березня генерал ЗСУ заявив, що оборона Бахмута є основою для майбутнього наступу української армії. Полковник Сергій Череватий зазначив, що головним завданням захисників Бахмута є нанесення противнику великої шкоди й зламати його моральний дух. Після цього українські захисники зможуть розпочати весняний контрнаступ, під час якого розпочнеться звільнення територій.