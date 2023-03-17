Освобождение всех территорий Украины международные партеры не считают ключевым, – эксперт

Полная деоккупация украинских территорий возможна при хорошей работе Генштаба и мужестве ВСУ. При таком раскладе Путин будет вынужден сесть за стол для подписания капитуляции, сказал в беседе с Фокусом эксперт Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

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Многим странам важно окончить войну как можно быстрее и как можно с меньшими потерями. При этом их мало волнуют интересы Киева, сказал Фокусу эксперт Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

"Чтобы мы были уверены в деоккупации, нужна хорошая работа Генерального штаба Украины и мужество наших Вооруженных сил. Только вооруженные силы решают, какая будет Украина в будущем. Собственно, и Европа также. И вернется ли Крым назад, – говорит Лакийчук. – Я вполне могу предположить, что в случае значительного успеха ВСУ на другом направлении, Путин вынужден будет сесть за стол для подписания капитуляции и скажет, что он или другой, кто заменит в этот момент Путина, просто сообщит о выводе своих сил с полуострова. Это возможно, но вероятность незначительна".

Скорее всего, Крым придется освобождать военным путем, продолжил он.

"Конечно, нашим европейским партнерам и тем, кто за океаном, хочется завершить войну как можно скорее и как можно с меньшими потерями, – добавляет он. – Освобождение всех территорий Украины они не считают ключевым вопросом. Грузины без 20% своего государства живут дольше. Молдаване без Приднестровья. Есть и другие государства, в которых Россия отжала что-то тоже. Поэтому параллельно существует два мнения: "мы выступаем за территориальную целостность всех государств" и "российское присутствие на этих территориях никому не мешает". Поэтому никто кроме нас не решит вопрос оккупации Крыма или других территорий Украины".

Напомним, в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский назвал главное условие возобновления мира в Украине – возвращение Крыма.