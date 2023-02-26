Зеленский назвал главное условие восстановления мира в Украине (фото)

Президент убежден, что мир в Украине будет восстановлен, когда Крым вновь станет украинским. Глава государства также пообещал вернуть государственный флаг в каждый уголок нашей страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля опубликовал пост по случаю девятой годовщины Дня крымского сопротивления российской оккупации. Глава государства заявил, что мир в Украине будет достигнут, когда Крым вернется в ее состав.

"9 лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир", — написал Зеленский.

Гарант пообещал восстановить территориальную целостность Украины, и водрузить в каждый уголок нашей страны украинский флаг.

"Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", — добавил президент.

День крымского сопротивления

Напомним, 26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации Крыма. Именно в этот день в 2014 году под стенами Крымского парламента состоялся митинг с целью сохранить территориальную целостность Украины, в котором приняли участия несколько тысяч украинских граждан.

Проукраинские силы собрались возле крымского парламента и в итоге добились отсрочки заседания депутатов, в ходе которого планировалось рассмотрения вопроса относительно политического будущего полуострова.

Вместе с тем в этот же день возле парламента появились и пророссийские силы, возглавляемые Сергеем Аксеновым. Между участниками митингов, при полном самоустранении силовиков, возникли столкновения, в результате которых пострадали около 30 человек. Еще два человека скончались, у одного мужчины случился сердечный приступ, а другую женщину затоптала толпа митингующих.

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Ранее сообщалось, что по мнению советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, наши вооруженные силы могут освободить Крым раньше чем Донбасс. По его словам, при выполнении ряд условий освобождение Крыма займет немного времени.

Как сообщил 17 февраля представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, в Кремле начали осознавать, что Крым будет вскоре возвращен Украине. По его словам, даже те жители полуострова, которые симпатизировали президенту РФ Владимиру Путину, перестали ему верить.