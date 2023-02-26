Зеленський назвав головну умову відновлення миру в Україні (фото)

Президент переконаний, що мир в Україні буде відновлено, коли Крим знову стане українським. Глава держави також пообіцяв повернути державний прапор у кожний куточок нашої країни.

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Президент України Володимир Зеленський 26 лютого опублікував допис із нагоди дев'ятої річниці Дня кримського спротиву російській окупації. Глава держави заявив, що мир в Україні буде досягнутий, коли Крим повернеться до її складу.

"9 років тому російська агресія розпочалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир", — написав Зеленський.

Гарант пообіцяв відновити територіальну цілісність України та поставити в кожен куточок нашої країни український прапор.

"Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожний куточок України", — додав президент.

День кримського спротиву

Нагадаємо, 26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації Криму. Саме цього дня 2014 року під стінами Кримського парламенту відбувся мітинг із метою зберегти територіальну цілісність України, в якому взяли участь кілька тисяч українських громадян.

Проукраїнські сили зібралися біля кримського парламенту і зрештою домоглися відстрочки засідання депутатів, під час якого планувався розгляд питання щодо політичного майбутнього півострова.

Водночас цього ж дня біля парламенту з'явилися і проросійські сили, які очолює Сергій Аксьонов. Між учасниками мітингів при повному самоусуненні силовиків виникли сутички, внаслідок яких постраждали майже 30 людей. Ще двоє людей померли, в одного чоловіка стався серцевий напад, а іншу жінку затоптав натовп мітингувальників.

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Раніше повідомлялося, що на думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, наші збройні сили можуть звільнити Крим раніше, ніж Донбас. За його словами, при виконанні низка умов звільнення Криму займе небагато часу.

Як повідомив 17 лютого представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, у Кремлі почали усвідомлювати, що Крим незабаром буде повернуто Україні. За його словами, навіть ті мешканці півострова, які симпатизували президенту РФ Володимиру Путіну, перестали йому вірити.