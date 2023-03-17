Звільнення всіх територій України міжнародні партнери не вважають ключовим, – експерт

Повна деокупація українських територій можлива за хорошої роботи Генштабу та мужності ЗСУ. За такого розкладу Путін буде змушений сісти за стіл для підписання капітуляції, сказав у розмові з Фокусом експерт Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

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Багатьом країнам важливо закінчити війну в Україні як можна швидше і як можна з меншими втратами. При цьому їх мало турбують інтереси Києва, сказав у розмові з Фокусом експерт Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

"Аби ми були впевнені в деокупації, потрібна хороша робота Генерального штабу України і мужність наших Збройних сил. Тільки Збройні сили вирішують, яка буде Україна в майбутньому. Власне, і Європа теж. І чи повернеться Крим назад, – говорить в коментарі Фокусу експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. – Я цілком припускаю, що у випадку значного успіху ЗСУ на іншому напрямку, Путін змушений буде сісти за стіл для підписання капітуляції й скаже, що він, чи то інший, хто замінить у цей момент Путіна, просто повідомить про вивід своїх сил з півострова. Таке можливо, але ймовірність незначна".

Значно вірогідніше, що Крим доведеться звільняти військовим шляхом, додає він.

"Звісно, нашим європейським партнерам та тим, хто за океаном, хочеться завершити війну як можна швидше і як можна з меншими втратами, – додає він. – Звільнення всіх територій України вони не вважають ключовим питанням. Грузини без 20% своєї держави живуть довше. Молдовани без Придністров’я. Є й інші держави, у яких Росія віджала щось теж. Тому паралельно існує дві думки: "ми виступаємо за територіальну цілісність усіх держав" і "російська присутність на цих територіях нікому не заважає". Тому ніхто, окрім нас, не вирішить питання окупації Криму чи інших територій України".

Нагадаємо, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський назвав головну умову відновлення миру в Україні – повернення Криму.