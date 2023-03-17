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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Звільнення всіх територій України міжнародні партнери не вважають ключовим, – експерт

Крим доведеться звільняти військовим шляхом, кажуть експерти
Фото: Getty Images | Крим доведеться звільняти військовим шляхом, кажуть експерти

Повна деокупація українських територій можлива за хорошої роботи Генштабу та мужності ЗСУ. За такого розкладу Путін буде змушений сісти за стіл для підписання капітуляції, сказав у розмові з Фокусом експерт Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

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Багатьом країнам важливо закінчити війну в Україні як можна швидше і як можна з меншими втратами. При цьому їх мало турбують інтереси Києва, сказав у розмові з Фокусом експерт Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

"Аби ми були впевнені в деокупації, потрібна хороша робота Генерального штабу України і мужність наших Збройних сил. Тільки Збройні сили вирішують, яка буде Україна в майбутньому. Власне, і Європа теж. І чи повернеться Крим назад, – говорить в коментарі Фокусу експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. – Я цілком припускаю, що у випадку значного успіху ЗСУ на іншому напрямку, Путін змушений буде сісти за стіл для підписання капітуляції й скаже, що він, чи то інший, хто замінить у цей момент Путіна, просто повідомить про вивід своїх сил з півострова. Таке можливо, але ймовірність незначна".

Значно вірогідніше, що Крим доведеться звільняти військовим шляхом, додає він.

"Звісно, нашим європейським партнерам та тим, хто за океаном, хочеться завершити війну як можна швидше і як можна з меншими втратами, – додає він. – Звільнення всіх територій України вони не вважають ключовим питанням. Грузини без 20% своєї держави живуть довше. Молдовани без Придністров’я. Є й інші держави, у яких Росія віджала щось теж. Тому паралельно існує дві думки: "ми виступаємо за територіальну цілісність усіх держав" і "російська присутність на цих територіях нікому не заважає". Тому ніхто, окрім нас, не вирішить питання окупації Криму чи інших територій України".

Нагадаємо, у лютому 2023 року президент Володимир Зеленський назвав головну умову відновлення миру в Україні – повернення Криму.