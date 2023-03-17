"Экономическое уничтожение": Буданов рассказал, что было бы с Украиной без контроля над Змеиным (видео)

Бойцы ГУР МО и ВСУ подробно рассказали об "эпической" битве на острове Змеиный. Герой Украины Евгений Соловьев признался, что больше всего защитники боялись быть замеченными до нанесения удара по ВС РФ.

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Контроль России над островом Змеиный угрожал Украине экономическим уничтожением. Без него было невозможно судоходство из украинских портов. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме "Море. Битва за острів Зміїний", второй работе в цикле "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

"Без восстановления контроля над островом Змеиный было невозможно любое судоходство из портов Украины. Без этого россияне просто экономически бы нас уничтожили", — заявил Буданов.

В Вооруженных силах признали, что большую роль в освобождении острова от захватчиков сыграло затопление вражеского крейсера "Москва", по которому ударили ракетами "Нептун". Также важными считают нарушение логистики врага на захваченной территории и уничтожение его десантных кораблей и катеров.

"Что касается воздушного компонента — это знаменитые наши Байрактары морской авиации, работавшие с первых дней войны, начиная с Херсонской области и впервые их Украина применяла по боевому по морским целям", — сообщил вицеадмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ.

Фильм "Море. Битва за остров Змеиный"

В фильме показали полет и десантирование вертолетов, а также боевые действия, происходившие на острове 8 мая 2022 года. Операцию провели спецназовцы ГУР и "Альфа" СБУ. По словам Героя Украины и командира экипажа вертолета армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Евгения Соловьева, был велик риск, что украинских защитников услышат и увидят раньше, чем они смогут ударить по острову.

"На тот период аргументов было минимум. Все понимали, что это сложная операция, но никто не мог дать заднюю, потому что не нашлось того, кто скажет нет. И все", — поделился военный с позывным "Шаман", командир подразделения спецназначения ГУР.

Боец с позывным "Скин", командир одной из штурмовых групп спецназначения ГУР, рассказал, что битва была "эпической". По его словам, ВС РФ имели где прятаться и быстро меняли позиции, были готовы к обороне.

"Островом завладеть можно, если у вас есть преимущество в огневой силе, что потом и было показано. Да? Его просто стерли с лица земли, они же потом нагнали туда кучу людей, вертушек, всего остального — их там просто умножили на ноль и все. И они сделали жест доброй воли, скажем так", — объяснил защитник Украины.

В ГУР МО отметили, что все восемь вертолетов вернулись со Змеиного на базу невредимыми. Однако российский истребитель Су-30 сбил вертолет Ми-14 у берегов Одесской области. В результате чего погиб заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай.

Напомним, по информации нидерландского проекта Oryx, ВСУ уничтожили российский танк Т-62 образца 2022 года.

17 марта прессслужба Минобороны РФ сообщила, что Сергей Шойгу хочет наградить летчиков Су-27 за сбитый над Черным морем американский беспилотник.