"Економічне знищення": Буданов розповів, що було б з Україною без контролю за Зміїним (відео)

Бійці ГУР МО та ЗСУ розповіли детально про "епічну" битву на острові Зміїний. Герой України Євген Соловйов зізнався, що найбільше захисники боялись бути поміченими до завдання удару по ЗС РФ.

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Контроль Росії над островом Зміїний загрожував Україні економічним знищенням. Без нього було неможливим судноплавство з українських портів. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у документальному фільмі "Море. Битва за острів Зміїний", другій роботі з циклу "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі".

"Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство з портів України. Без цього росіяни просто економічно б нас знищили", — заявив Буданов.

У Збройних силах визнали, що велику роль у звільненні острова від загарбників зіграло затоплення ворожого крейсера "Москва", по якому вдарили ракетами "Нептун". Також важливими вважають порушення логістики ворога на захопленій території та знищення його десантних кораблів і катерів.

"Що стосується повітряного компонента — це славнозвісні наші Байрактари морської авіації, які працювали з перших днів війни, починаючи з Херсонської області й вперше їх Україна застосовувала по бойовому по морських цілях", — повідомив віцеадмірал Олексій Неїжпапа, командувач Військово-морських сил ЗСУ.

Фільм "Море. Битва за острів Зміїний"

У фільмі показали політ та десантування гвинтокрилів, а також бойові дії, що відбувались на острові 8 травня 2022 року. Операцію провели спецпризначенці ГУР і "Альфа" СБУ. За словами Героя України та командира екіпажу вертольота армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ Євгена Соловйова, був великий ризик, що українських захисників почують та побачать раніше, ніж вони зможуть вдарити по острову.

"На той період аргументів було мінімум. Всі розуміли, що це складна операція, але ніхто не міг дати задню, тому що не знайшлося того хто скаже ні. І все", — поділився військовий з позивним "Шаман", командир підрозділу спецпризначення ГУР.

Боєць з позивним "Скін", командир однієї зі штурмових груп спецпризначення ГУР, розповів, що битва була "епічною". За його словами, ЗС РФ мали де ховатись та швидко змінювали позиції, були готові до оборони.

"Островом заволодіти можна, якщо у вас є перевага у вогневій силі, що потім і було показано. Так? Його просто стерли з лиця землі, вони ж потім нагнали туди купу людей, вертушок, всього решта — їх там просто помножили на нуль і все. І вони зробили жест доброї волі, скажімо так", — пояснив захисник України.

У ГУР МО зазначили, що всі вісім гвинтокрилів повернулися зі Зміїного на базу неушкодженими. Проте російський винищувач Су-30 збив вертоліт Мі-14 біля берегів Одещини. Внаслідок цього загинув заступник командувача ВМС ЗСУ полковник Ігор Бедзай.

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