"Формируются предпосылки": в "Информационном сопротивлении" оценили вероятность контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ, как считает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, может начаться в ближайшем будущем.

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Пока уже ощущаются предпосылки для контрнаступления ВСУ. Об этом 17 марта сообщил в интервью "РБК-Украина" военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Украинская армия уже весной этого года, вероятно, способна перейти к контрнаступлению для освобождения территорий от российских оккупантов. Каким образом начнется атака, пока неизвестно. Очевидно, вряд ли закончится война после этого.

Специалист считает, что ситуация складывается положительно, поскольку происходит формирование условий, которые могут способствовать контрнаступлению ВСУ. В частности, следующие факторы:

уничтожение ПВО РФ, чтобы повысить возможность применения авиации;

уничтожение тыловых резервов русских войск, что уменьшает вероятность обеспечения передовых подразделений;

уничтожение командных пунктов и пунктов управления, что значительно уменьшает эффективность управления передовыми подразделениями.

Эти факторы создают необходимые предпосылки для контрнаступления на Херсонщине или других направлениях. Карта боевых действий тщательно изучается украинским командованием.

Ранее Фокус сообщал, что экс-командир взвода "Айдара" Евгений Дикий назвал три фактора для контрнаступления ВСУ. Мобилизация в Украине, как считает специалист, была удачной, поэтому стоит ожидать мощного удара со стороны ВСУ. Когда закончится война в Украине, отвечать он не стал.

Также политолог и публицист Андрей Пионтковский высказал мнение о вероятности атаки на временно оккупированный Крым. Он считает, что ВСУ могут выйти на побережье Азовского моря и зайти на остров, но нужно разрушить Крымский мост. Для этого, по его мнению, нужны дальнобойные ракеты ATACMS, которых якобы в украинских Силах обороны пока нет.