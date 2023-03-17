"Формуються передумови": у "Інформаційному спротиві" оцінили ймовірність контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ, як вважає експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, може розпочатися у найближчому майбутньому.

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Наразі вже відчуваються передумови для контрнаступу ЗСУ. Про це 17 березня повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Українська армія вже навесні цього року, ймовірно, здатна перейти до контрнаступу для звільнення територій від російських окупантів. Яким чином розпочнеться атака, наразі невідомо. Очевидно, що навряд чи закінчиться війна після цього.

Фахівець вважає, що ситуація складається позитивно, оскільки відбувається формування умов, які можуть сприяти контрнаступу ЗСУ. Зокрема, такі фактори:

знищення ППО РФ, щоб підвищити можливість застосування авіації;

знищення тилових резервів російських військ, що зменшує ймовірність забезпечення передових підрозділів;

знищення командних пунктів та пунктів управління, що суттєво зменшує ефективність управління передовими підрозділами.

Ці фактори створюють необхідні передумови для контрнаступу на Херсонщині або й на інших напрямках. Карта бойових дій наразі ретельно вивчається українським командуванням.

Раніше Фокус повідомляв, що екскомандир взводу "Айдару" Євген Дикий назвав три фактори для контрнаступу ЗСУ. Мобілізація в Україні, як вважає фахівець, була вдалою, тому варто очікувати на потужний удар з боку ЗСУ. Коли закінчиться війна в Україні відповідати він не став.

Також політолог та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку щодо ймовірності атаки на тимчасово окупований Крим. Він вважає, що ЗСУ можуть вийти на узбережжя Азовського моря та зайти на півострів, але потрібно зруйнувати Кримський міст. Для цього, на його думку, потрібні далекобійні ракети ATACMS, яких наче в українських Силах оборонах наразі немає.