Есть два типа: вручение повестки еще не означает, что отправят на передовую, — полковник ВСУ

По словам Александра Коновалова, в случае вручения повестки гражданин Украины обязан направиться в военкомат. А там все будет зависеть от результатов медицинской комиссии и профессионально-психологического отбора.

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Замначальника Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Коновалов рассказал, что вручение повестки еще не означает, что призывник сразу отправится на передовую. Об этом пишет АрмияInform.

По словам Коновалова, если гражданину вручили повестку, то он должен направиться в военкомат, чтобы сверить данные и пройти медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор.

"После того, как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, ему вручается повестка на отправку в войска", — заявил полковник.

С другой стороны, как отметил Коновалов, если гражданин будет признан непригодным или у него есть право на отсрочку, то ему вручат повестку лишь для уточнения данных или предоставления документов.

При этом Коновалов добавил, что существуют два типа повесток: для уточнения данных и повестка для отправки в войска. При этом мобилизованные, которые не проходили военную службу ранее, направляют в учебные центры. Правда, из-за продолжающихся масштабных боевых действий, подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам.

Как сказал Коновалов, мобилизованного без навыков владения оружием и подготовки не могут отправить на передовую. Если это произошло, то полковник рекомендует сообщить об этом на телефоны горячей линии.

"Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, следует назвать имя и фамилию мобилизованного лица, номер воинской части, в которую направили, а также ТЦК и СП, который отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99", — подчеркнул полковник.

Ранее сообщалось, что десантник ВСУ под Бахмутом во время боя получил ранение в голову, но продолжил бой. Группа спецназначения ДШВ ВСУ штурмовала позиции оккупантов в районе Бахмута, а во время штурма командир подразделения получил ранения.

Кроме того, в "Информационном сопротивлении" оценили вероятность контрнаступления ВСУ. Контрнаступление ВСУ, как считает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, может начаться в ближайшем будущем.