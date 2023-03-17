Є два типи: вручення повістки ще не означає, що відправлять на передову, — полковник ЗСУ

За словами Олександра Коновалова, у разі вручення повістки громадянин України зобов'язаний вирушити до військкомату. А там усе залежатиме від результатів медичної комісії та професійно-психологічного відбору.

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Заступник начальника Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Коновалов розповів, що вручення повістки ще не означає, що призовник одразу вирушить на передову. Про це пише Армія "Inform".

За словами Коновалова, якщо громадянину вручили повістку, то він має відправитися у військкомат, щоб звірити дані та пройти медичну комісію і професійно-психологічний відбір.

"Після того, як громадянин пройде всі ці заходи і буде визнаний придатним за всіма критеріями, йому вручається повістка на відправлення у війська", — заявив полковник.

З іншого боку, як зазначив Коновалов, якщо громадянина буде визнано непридатним або він має право на відстрочку, то йому вручать повістку лише для уточнення даних або надання документів.

При цьому Коновалов додав, що існують два типи повісток: для уточнення даних і повістка для відправлення у війська. При цьому мобілізованих, які раніше не проходили військову службу, відправляють у навчальні центри. Щоправда, через продовжувані масштабні бойові дії підготовка рядового і сержантського складу відбувається за скороченими термінами.

Як сказав Коновалов, мобілізованого без навичок володіння зброєю і підготовки не можуть відправити на передову. Якщо це сталося, полковник рекомендує повідомити про це на телефони гарячої лінії.

"Для того, щоб оперативно розібратися та вжити заходів, варто назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи, номер військової частини, в яку спрямували, а також ТЦК та СП, який відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99", — підкреслив полковник.

Раніше повідомлялося, що десантник ЗСУ під Бахмутом під час бою отримав поранення в голову, але продовжив бій. Група спецпризначення ДШВ ЗСУ штурмувала позиції окупантів у районі Бахмута, а під час штурму командир підрозділу отримав поранення.

Крім того, в "Інформаційному спротиві" оцінили ймовірність контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ ЗСУ, як вважає експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, може розпочатися найближчим часом.