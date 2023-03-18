"Прощупали ПВО": ОК Юг предупредило о новых ракетных ударах по Украине

Ночные запуски беспилотников Shahed позволили россиянам проверить защиту Украины на прочность, готовясь к запуску ракет "Калибр" или другого высокоточного оружия.

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Россия может нанести массированную атаку из Черного моря после запуска дронов-камикадзе. Об этом в эфире национального телемарафона 18 марта сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее данным, ночью количество российских кораблей-ракетоносителей значительно уменьшилось из-за ухудшения погоды и начала поисковой операции в море. В настоящее время корабельная группировка ВМФ РФ состоит из 17 судов, три из которых вооружены ракетами, из них один — подводный, таким образом общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет. Еще в Черном море дежурят четыре больших десантных корабля.

Пока все корабли держатся на безопасном расстоянии, опасаясь ударов украинского оружия. Как объяснила Наталья Гуменюк, россияне постоянно скрываются за Крымским мостом в направлении Новороссийска, чтобы не приближаться к акватории, которую контролирует Украина.

"Мы не можем сейчас говорить об уменьшении ракетной опасности, поскольку 20 ракет типа "Калибр" — это высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретных объектах. Кроме того мы видим и наблюдаем, что тактика действий врага, хоть они и ищут для себя новую, еще имеет признаки традиционности: как только заговорили об очередном продолжении Черноморских договоренностей — начались атаки "Шахедами", — высказалась Наталья Гуменюк. — "Ракетная опасность достаточно высока".

Она добавила, что дроны-камикадзе Shahed прощупали возможности украинской ПВО, что указывает на подготовку к применению "более существенного оружия", например, ракет "Калибр". Активность российской авиации, в свою очередь, говорит о продолжении разведки, помимо самолетов, в небе летают разведывательные беспилотники.

В ночь на 18 марта ВС РФ совершила массированную атаку дронами Shahed по Украине. По данным ВВС, украинским войскам удалось уничтожить 11 из 16 беспилотников, запущенных из Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, два БПЛА ударили по объекту инфраструктуры в Новомосковске.

16 марта Наталья Гуменюк сообщила о нетипичной активности российских кораблей в Черном море. Они пытаются лучше скрывать свои действия от украинцев, при этом демонстрируя присутствие в международных водах.