"Промацали ППО": ОК Південь попередило про нові ракетні удари по Україні

Нічні запуски безпілотників Shahed дозволили росіянам перевірити захист України на міцність, готуючись до запуску ракет "Калібр" чи іншої високоточної зброї.

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Росія може завдати масованої атаки з Чорного моря після запуску дронів-камікадзе. Про це в ефірі національного телемарафону 18 березня повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її даними, вночі кількість російських кораблів-ракетоносіїв значно зменшилася через погіршення погоди та початок пошукової операції у морі. Наразі корабельне угруповання ВМФ РФ складається із 17 суден, три з яких озброєні ракетами, з них один — підводний, так, загальний залп "Калібрів" може досягати 20 ракет. Ще в Чорному морі чергують чотири великі десантні кораблі.

Поки що всі кораблі тримаються на безпечній відстані, побоюючись ударів української зброї. Як пояснила Наталія Гуменюк, росіяни постійно ховаються за Кримським мостом у напрямку Новоросійська, щоб не наближатися до акваторії, яку контролює Україна.

"Ми не можемо зараз говорити про зменшення ракетної небезпеки, оскільки 20 ракет типу "Калібр" — це високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних об'єктах. Крім того, ми бачимо і спостерігаємо, що тактика дій ворога, хоч вони і шукають для себе нову, ще має ознаки традиційності: як тільки заговорили про чергове продовження Чорноморських домовленостей — почалися атаки "Шахідами", — висловилася Наталія Гуменюк. — "Ракетна небезпека є досить високою".

Вона додала, що дрони-камікадзе Shahed промацали можливості української ППО, що вказує на підготовку до застосування "суттєвішої зброї", наприклад, ракет "Калібр". Активність російської авіації, зі свого боку, говорить про продовження розвідки, окрім літаків, у небі літають розвідувальні безпілотники.

У ніч на 18 березня ЗС РФ здійснила масовану атаку дронами Shahed по Україні. За даними ВВС, українським військам вдалося знищити 11 із 16 безпілотників, запущених із Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, два БПЛА вдарили по об'єкту інфраструктури в Новомосковську.

16 березня Наталія Гуменюк повідомила про нетипову активність російських кораблів у Чорному морі. Вони намагаються краще приховувати свої дії від українців, демонструючи присутність у міжнародних водах.