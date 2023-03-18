РФ намерена отправить большую часть професиональных военных на фронт, — разведка Британии

Такое решение возможно благодаря намерениям Госдумы РФ увеличить возраст призыва в армию с 18-27 до 21-30 лет. Таким образом власти России хотят, чтобы большинство мужчин имели военный опыт.

Related video

Российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих потребностей. Об этом сообщает разведка Великобритании в сводке за 18 марта.

В ведомстве отмечают, что 13 марта депутаты Госдумы РФ внесли законопроект об изменения возрастного потолка для службы в армии. Вероятно, теперь призывать мужчин будут в возрасте 21-30 лет вместо нынешних 18-27 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

В России еще с времен СССР дважды в год проводятся циклы призыва на военную службу. Они отличаются от исключительной "частичной мобилизации" россиян, которая была проведена в сентябре 2022 года.

По информации разведки, РФ продолжает официально запрещать призывникам участвовать в войне против Украины. Однако, по крайней мере, сотни человек, вероятно, прошли службу из-за административной путаницы или после принуждения к подписанию контрактов.

В Минобороны Британии считают, что власти России решили изменить призывной возраст, чтобы как можно больше мужчин отслужили в армии. Многие лица мужского пола в возрасте 18-21 года освобождены от военной службы из-за получения высшего образования.

"Власти, скорее всего, изменят возрастной ценз, чтобы увеличить численность войск за счет того, что студенты в конечном итоге будут вынуждены служить", — отметили специалисты.

Кроме того, даже если Россия продолжит воздерживаться от участия призывников в войне, дополнительные призывники высвободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях.

Напомним, 15 марта СМИ писали, что российские военкомы начали разносить повестки мужчинам "для уточнения данных". Однако журналисты отмечают, что возможен новый набор добровольцев в ВС РФ для переброски в Украину.

7 марта в Пентагоне отмечали, что боевики из ЧВК "Вагнер" воюют лучше, чем регулярная армия России. Глава Минобороны США Ллойд Остин считает, что наемники лучше управляют своим наступлением, используя "немыслимые, но действенные методы".