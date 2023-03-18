РФ має намір відправити більшу частину професійних військових на фронт, — розвідка Британії

Таке рішення можливе завдяки намірам Держдуми РФ збільшити вік призову в армію з 18-27 до 21-30 років. Так влада Росії хоче, щоб більшість чоловіків мали військовий досвід.

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Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх потреб. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у зведенні за 18 березня.

У відомстві зазначають, що 13 березня депутати Держдуми РФ внесли законопроєкт про зміну вікової стелі для служби в армії. Ймовірно, тепер призиватимуть чоловіків віком 21-30 років замість нинішніх 18-27 років. Закон, швидше за все, буде ухвалений і набуде чинності у січні 2024 року.

У Росії ще з часів СРСР двічі на рік проводять цикли призову на військову службу. Вони відрізняються від виняткової "часткової мобілізації" росіян, проведеної у вересні 2022 року.

За інформацією розвідки, РФ продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь у війні проти України. Однак принаймні сотні людей, ймовірно, пройшли службу через адміністративну плутанину або після примусу до підписання контрактів.

У Міноборони Британії вважають, що влада Росії вирішила змінити призовний вік, щоб якнайбільше чоловіків відслужили в армії. Багато осіб чоловічої статі у віці 18-21 року звільнено від військової служби через здобуття вищої освіти.

"Влада, швидше за все, змінить віковий ценз, щоб збільшити чисельність військ за рахунок того, що студенти зрештою будуть змушені служити", — зазначили фахівці.

Крім того, навіть якщо Росія продовжить утримуватися від участі призовників у війні, додаткові призовники звільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях.

Нагадаємо, 15 березня ЗМІ писали, що російські військкоми почали розносити повістки чоловікам "для уточнення даних". Проте журналісти зазначають, що можливий новий набір добровольців у ЗС РФ для перекидання в Україну.

7 березня у Пентагоні зазначали, що бойовики з ПВК "Вагнер" воюють краще, ніж регулярна армія Росії. Глава Міноборони США Ллойд Остін вважає, що найманці краще керують своїм наступом, використовуючи "немислимі, але дієві методи".