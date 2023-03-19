"Должен опровергнуть чушь": украинский волонтер уличил The New York Times во лжи

Андрей Боечко уверен, что журналисты The New York Times Magazine опубликовали неправдивую информацию об украинском герое Руслане Корнутиче, который сейчас проходит лечение.

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Журналистов британского медиа The New York Times Magazine обвинили в публикации недостоверной информации об украинском военном Руслане Корнутиче. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке журналист и волонтер Андрей Боечко, который знаком с ветераном лично.

Боечко написал, что опубликованный в СМИ рассказ о судьбе и нынешнем состоянии украинского военного (журналисты написали, что после полученной психологической травмы мужчина перестал разговаривать) не соответствует действительности.

"Нью-Йорк Таймс снова публикует непроверенную информацию. Руслан — мой друг, поэтому я не могу промолчать, и должен опровергнуть эту всю чушь. Ни одному из врачей или журналистов он никогда этого не рассказывал", — написал волонтер.

Боечко рассказал, что вместе с командой волонтеров помогает подразделению Руслана с первого дня полномасштабной агрессии ВС РФ в Украине.

"Да, после двух месяцев в самом аду под Бахмутом, ему тяжело. Ранения и контузии еще никому не помогали в жизни. И Руслан – не исключение. Открылась старая травма после ранения головы, поэтому он действительно проходит лечение в психбольнице Киева. Но все, что написано в материале (The New York Times Magazine, — ред.) не соответствует действительности", — подчеркнул волонтер.

Боечко обратился к пользователям соцсети и попросил их помочь распространить эту публикацию. А иностранных журналистов призвал "перестать фантазировать".

Волонтер Андрей Боечко опроверг информацию NYT об украинском сапере Руслане Корнутиче Фото: Андрей Боечко/ Facebook

Скандал с The New York Times Magazine: что этому предшествовало

Медиа 14 марта опубликовало фоторепортаж из отделения Киевской городской психиатрической больницы №1 имени Ивана Павлова, где проходят лечение и реабилитацию украинские военные, вернувшиеся с фронта.

Материал рассказывал о буднях отделения больницы, в котором медики предоставляют военным медикаментозную помощь и психологическую поддержку.

В частности журналисты рассказали историю бойца, который после гибели сотоварищей на передовой не может разговаривать.

"Один боец даже спустя месяц после трагедии вообще не разговаривает. Его историю рассказал врач: "Их было четверо. Они сбили с неба русский беспилотник. Маленькая победа. Затем его обломки понеслись вниз, куски рваного металла врезались в людей внизу". Боец единственный, кто тогда выжил, и ему пришлось рядом с погибшими удерживать позицию всю ночь и на следующий день. С тех пор как его нашли, он молчит", — говорится в материале.

Под этой частью материала издание опубликовало фото сапера Руслана Корнутича.

Британское медиа опубликовало в своем материале фото украинского военного Руслана Корнутича Фото: NYT

Руслан Корнутич: что известно об украинском военном

Руслан Корнутич (позывной "Белый") — педагог, преподаватель на факультете искусств Киево-Печерской академии. Принимал участие в Революции Достоинства. После начала антитеррористической операции на Донбассе записался добровольцем в батальон "Айдар", так как в свое время получил военную специальность сапера и принимал участие в боевых действиях на территории Боснии.

В Украине был участников боев за Донецкий аэропорт. Прошел через бои в Лутугино, Хрящеватом, Луганском аэропорте, Новосветловке, Счастье, Трехизбенке, Северодонецке.

23 июня 2015 года Руслан Корнутич был удостоен звания "Народный Герой Украины" и награжден первой негосударственной наградой – орденом "Народный Герой Украины".

Напомним, в начале февраля журналист Михаил Ткач извинился перед уволенным топ-чиновником Минобороны Александром Лиевым за свой опубликованный материал. Журналист "Украинской правды" опубликовал в издании новость о том, что Лиев якобы имеет паспорт гражданина РФ.

Также мы писали о том, что в начале января 2023 года медиа NYTimes случайно подставило российских солдат, забыв удалить номера их телефонов. Некоторые из этих людей резко критиковали свое начальство, включая президента РФ Владимира Путина.