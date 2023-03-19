"Має спростувати нісенітницю": український волонтер викрив The New York Times у брехні

Андрій Боєчко впевнений, що журналісти The New York Times Magazine опублікували неправдиву інформацію про українського героя Руслана Корнутича, який зараз проходить лікування.

Related video

Журналістів британського медіа The New York Times Magazine звинуватили в публікації недостовірної інформації про українського військового Руслана Корнутича. Про це написав на своїй сторінці у "Фейсбуці" журналіст і волонтер Андрій Боєчко, який знайомий із ветераном особисто.

Боєчко написав, що опублікована в ЗМІ розповідь про долю та нинішній стан українського військового (журналісти написали, що після отриманої психологічної травми чоловік перестав розмовляти) не відповідає дійсності.

"Нью-Йорк Таймс" знову публікує неперевірену інформацію. Руслан — мій друг, тому я не можу промовчати, і маю спростувати цю всю нісенітницю. Жодному з лікарів чи журналістів він ніколи цього не розповідав", — написав волонтер.

Боєчко розповів, що разом із командою волонтерів допомагає підрозділу Руслана з першого дня повномасштабної агресії ЗС РФ в Україні.

"Так, після двох місяців у самому пеклі під Бахмутом, йому важко. Поранення та контузії ще нікому не допомагали в житті. І Руслан — не виняток. Відкрилася стара травма після поранення голови, тому він дійсно проходить лікування в психіатричній лікарні Києва. Але все, що написано в матеріалі (The New York Times Magazine, — ред.) не відповідає дійсності", — наголосив волонтер.

Боєчко звернувся до користувачів соцмережі та попросив їх допомогти поширити цю публікацію. А іноземних журналістів закликав "перестати фантазувати".

Волонтер Андрій Боєчко спростував інформацію NYT про українського сапера Руслана Корнутича Фото: Андрій Боєчко/ Facebook

Скандал із The New York Times Magazine: що цьому передувало

Медіа 14 березня опублікувало фоторепортаж із відділення Київської міської психіатричної лікарні №1 імені Івана Павлова, де проходять лікування та реабілітацію українські військові, які повернулися з фронту.

Матеріал розповідав про будні відділення лікарні, де медики надають військовим медикаментозну допомогу та психологічну підтримку.

Зокрема, журналісти розповіли історію бійця, який після загибелі товаришів на передовій не може розмовляти.

"Один боєць навіть через місяць після трагедії взагалі не розмовляє. Його історію розповів лікар: "Їх було четверо. Вони збили з неба російський безпілотник. Невелика перемога. Потім його уламки помчали вниз, шматки рваного металу врізалися в людей унизу". Боєць єдиний, хто тоді вижив, і йому довелося поряд із загиблими утримувати позицію всю ніч і наступного дня. Відколи його знайшли, він мовчить", — ідеться в повідомленні.

Під цією частиною матеріалу видання опублікувало фото сапера Руслана Корнутича.

Британське медіа опублікувало у своєму матеріалі фото українського військового Руслана Корнутича Фото: NYT

Руслан Корнутич: що відомо про українське військове

Руслан Корнутич (позивний "Білий") — педагог, викладач на факультеті мистецтв Києво-Печерської академії. Брав участь у Революції Гідності. Після початку антитерористичної операції на Донбасі записався добровольцем до батальйону "Айдар", оскільки свого часу отримав військову спеціальність сапера та брав участь у бойових діях на території Боснії.

В Україні були учасники боїв за Донецький аеропорт. Пройшов через бої в Лутугиному, Хрящуватому, Луганському аеропорту, Новосвітлівці, Щасті, Трьохізбенці, Сєвєродонецьку.

23 червня 2015 року Руслан Корнутич був удостоєний звання "Народний Герой України" та нагороджений першою недержавною нагородою — орденом "Народний Герой України".

Нагадаємо, на початку лютого журналіст Михайло Ткач перепросив у звільненого топчиновника Міноборони Олександра Лієва за свій опублікований матеріал. Журналіст "Української правди" опублікував у виданні новину про те, що Лієв нібито має паспорт громадянина РФ.

Також ми писали про те, що на початку січня 2023 медіа NYTimes випадково підставило російських солдатів, забувши видалити номери їхніх телефонів. Деякі з цих людей різко критикували своє керівництво, включаючи президента РФ Володимира Путіна.