"Жатва продолжается": бойцы ВСУ отразили попытку россиян прорвать линию обороны (видео)

По информации командования, военнослужащим удалось уничтожить не только российские танки и БТР, но и личный состав противника.

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Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха приостановили новую попытку российских захватчиков прорвать фронт. Видео уничтожения бронетехники и личного состава противника 20 марта опубликовано пресс-службой подразделения.

Украинские защитники вовремя зафиксировали передвижение вражеских войск. Подразделения оперативно уничтожили танки, БМП и личный состав неприятеля.

В сообщении говорится, что дроны доказали свою эффективность в современной войне. Именно беспилотники позволяют быстро изменить ситуацию на поле боя. Перемещение войск, пытающихся выйти на участки для удара, почти всегда удается зафиксировать.

"Все смешалось в пламени княжеского огня", – говорится в сообщении.

Представители бригады обратили внимание на помощь, существенно усилившую подразделения, в частности от волонтерского фонда Сергея Притулы "Вернись живым". Также защитники поблагодарили каждого украинца за поддержку и донаты на усиление нашей армии.

"Жатва продолжается…", – добавили в бригаде имени князя Владимира Мономаха.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины применяли украинские бронетранспортеры (БТР-4) "Буцефал", считающиеся одними из лучших в мире, на Бахмутском направлении Донецкой области. Украинские защитники благодаря этой технике выявляют российские позиции, а также прикрывают пехоту во время штурма.

Также в ВСУ показали успешную работу мобильных групп ПВО. Как отметили защитники, если сравнивать со стационарными комплексами, главное преимущество мобильных групп противовоздушной обороны в быстром развертывании и перемещении на местности в зависимости от расположения врага. Основные задачи подразделений – разведка воздушного пространства и уничтожение воздушного противника.