"Жнива тривають": бійці ЗСУ відбили спробу росіян прорвати лінію оборони (відео)

За інформацією командування, військовослужбовцям вдалося знищити не лише російські танки та БТР, а й особовий склад противника.

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Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха зупинили нову спробу російських загарбників прорвати фронт. Відео знищення бронетехніки та особового складу противника 20 березня опубліковано пресслужбою підрозділу.

Українські захисники вчасно зафіксували пересування ворожих військ. Підрозділи оперативно знищили танки, БМП та особовий склад ворога.

У повідомленні йдеться про те, що дрони довели свою ефективність в сучасній війні. Саме безпілотники дають змогу швидко зміни ситуацію на полі бою. Жодне переміщення військ, які намагаються вийти на ділянки для удару, не залишається не поміченим.

"Все змішалось в полум’ї княжого вогню", – зазначається у дописі.

Представники бригади звернули увагу на допомогу, яка суттєво посилила підрозділи, зокрема від волонтерського фонду Сергія Притули "Повернись живим". Також захисники подякували кожному українцю за підтримку та донати на посилення нашого війська.

"Жнива тривають…", – додали у бригаді імені князя Володимира Мономаха.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці Збройних сил України застосовували українські бронетранспортери (БТР-4) "Буцефал", які вважаються одними із найкращих у світі, на Бахмутському напрямку Донецької області. Українські захисники завдяки цій техніці виявляють російські позиції, а також прикривають піхоту під час штурму.

Також у ЗСУ показали успішну роботу мобільних груп ППО. Як зазначили захисники, якщо порівнювати зі стаціонарним комплексами, головна перевага мобільних груп протиповітряної оборони у швидкому розгортанні та переміщенні на місцевості залежно від розташування ворога. Основні завдання підрозділів — розвідка повітряного простору та знищення повітряного супротивника.