"Мусор шевелился": пограничники показали на видео уничтожение опорного пункта окупантов

Российские захватчики провели неудачную маскировку и были обнаружены пограничниками. Украинские защитники уничтожили взводный опорный пункт ВС РФ вместе с боекомплектом на Купянском направлении.

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Пограничники, несмотря на маскировку противника в горе мусора, сумели выследить российских оккупантов и уничтожить их. Видео 20 марта опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы.

Аэроразведчики наблюдали за участками в лесу на Купянском направлении. Впоследствии они заподозрили, что в куче всякого хлама, попадающего в камеру дрона, что-то шевелится. Оказалось, российские захватчики провели неудачную маскировку и были обнаружены пограничниками.

Украинские защитники решили, чтобы откорректировать артиллерию район, где был сосредоточен российский "мусор". В результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт с боекомплектом.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ отразили попытку россиян прорвать линию обороны. Военнослужащим удалось уничтожить не только российские танки и БТР, но и личный состав противника. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха приостановили новую попытку российских захватчиков прорвать фронт. Украинские защитники вовремя зафиксировали передвижение вражеских войск, что позволило подразделениям оперативно уничтожить танки, БМП и личный состав врага

Также бойцы Сил специальных операций сбили "Орлан" и уничтожили роту кафиров под Бахмутом. Украинские защитники применили беспилотники и за несколько дней уничтожены по меньшей мере рота российских захватчиков и БПЛА-разведчик "Орлан-10". Представители ССО пообещали провести новые успешные наступательные операции, но подробности своих намерений не объявили.