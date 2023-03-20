"Сміття ворушилося": прикордонники показали на відео знищення опорного пункту окупантів

Російські загарбники провели невдале маскування та були виявлені прикордонниками. Українські захисники знищили взводний опорний пункт ЗС РФ разом із боєкомплектом на Куп'янському напрямку.

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Прикордонники, попри маскування противника у купі сміття, зуміли вистежити російських окупантів та знищити їх. Відео 20 березня опублікувала пресслужба Держприкордонслужби.

Аеророзвідники спостерігали за ділянками у лісі на Куп'янському напрямку. Згодом вони запідозрили, що у купі всякого непотребу, який потрапляє в камеру дрона, щось ворушиться. Виявилося, російські загарбники провели невдале маскування та були виявлені прикордонниками.

Українські захисники вирішили, аби відкорегувати артилерію район, де зосереджувалося російське "сміття". Внаслідок злагоджених дій аеророзвідників та артилерійського підрозділу було знищено взводний опорний пункт із боєкомплектом.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ відбили спробу росіян прорвати лінію оборони. Військовослужбовцям вдалося знищити не лише російські танки та БТР, а й особовий склад противника. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха зупинили нову спробу російських загарбників прорвати фронт. Українські захисники вчасно зафіксували пересування ворожих військ, що дозволило підрозділам оперативно знищили танки, БМП та особовий склад ворога

Також бійці Сил спеціальних операцій збили "Орлан" та знищили роту окупантів під Бахмутом. Українські захисники застосували безпілотники та за кілька днів знищено щонайменше роту російських загарбників та БПЛА-розвідник "Орлан-10". Представники ССО пообіцяли провести нові успішні наступальні операції, але подробиці щодо своїх намірів не оголосили.