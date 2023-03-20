"Их сбить просто": боец ВСУ "Бусинка" объяснил, как за 5 минут с автомата сбил два дрона

21-летний боец Луганской теробороны заявил, что для него сбить вражеские БПЛА не составляло труда. Защитник отметил, что если дроны летают в воздухе над уровнем деревьев, уничтожить их довольно легко.

Related video

Украинский защитник сбил за 5 минут с автомата два вражеских дрона. В пресс-службе Луганской ОВА 20 марта опубликовали видео.

Для уничтожения разведывательных беспилотников 21-летнему бойцу понадобился короткий промежуток времени. Военный признался, что это было для него не слишком сложно.

Теробороновец добавил, что российский дрон над их позициями кружил около 20 минут. Он начал стрелять по беспилотнику, выпустив более двух десятков пуль.

Второй дрон прилетел искать первого. Некоторое время боец теробороны следил за техникой, не знал ли это вражеский беспилотник. Впоследствии российский БПЛА тоже получил повреждение в результате метких выстрелов от "Бусинки" и упал.

"Загорелся в воздухе. Падал красиво", — подытожил молодой боец.

Защитник отметил, что если дроны летают в воздухе над уровнем деревьев, уничтожить их довольно легко. На значительной высоте это сделать непросто, поскольку прицелиться и попасть на большом расстоянии не дают погодные условия. Также нужно, чтобы стрелковое оружие было пристрелено.

Ранее Фокус сообщал, что пограничники продемонстрировали на видео уничтожение опорного пункта кафиров. Украинским защитникам с помощью беспилотников удалось уничтожить боеприпасы россиян. Сначала они думали, что в мусоре, который захватчики набрасывали в лесу, нет никого, но оказалось, что россияне обустроили на участке позиции.

Бойцы ВСУ также отразили попытку российских захватчиков прорвать линию обороны. Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха сломали их планы. Благодаря применению беспилотников и обнаружению бронетехники, артиллерия реализовала меткие выстрелы. Уничтожение бронетехники и личного состава противника защитники Украины показали на видео.