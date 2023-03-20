"Їх збити просто": боєць ЗСУ "Бусінка" пояснив, як за 5 хвилин з автомата збив два дрони

21-річний боєць Луганської тероборони заявив, що для нього збити ворожі БПЛА не було складно. Захисник зазначив, що якщо дрони літають у повітрі над рівнем дерев, то знищити їх доволі легко.

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Український захисник збив за 5 хвилин з автомата два ворожих дрони. У пресслужбі Луганської ОВА 20 березня опублікували відео.

На збиття розвідувальних безпілотників 21-річному бійцеві знадобився короткий проміжок часу. Військовий зізнався, що це для нього було не надто складно.

Тероборонівець додав, що російський дрон над їхніми позиціями кружляв приблизно 20 хвилин. Він почав стріляли по безпілотнику, випустивши понад два десятки куль.

Другий дрон прилетів шукати першого. Певний час боєць тероборони стежив за технікою, адже не знав чи це ворожий безпілотник. Згодом російський БПЛА теж отримав пошкодження внаслідок влучних пострілів від "Бусінки" й впав.

"Загорівся в повітрі. Падав красиво", – підсумував молодий боєць.

Захисник зазначив, якщо дрони літають у повітрі над рівнем дерев, знищити їх доволі легко. На значній висоті це зробити непросто, оскільки прицілитися та здійснити влучання на великій відстані не дають погодні умови. Також потрібно, щоб стрілецька зброя була пристріляна.

Раніше Фокус повідомляв, що прикордонники продемонстрували на відео знищення опорного пункту окупантів. Українським захисникам за допомогою безпілотників вдалося знищити й боєприпаси росіян. Спершу вони думали, що у смітті, яке загарбники накидали у лісі, немає нікого, але виявилося, що росіяни облаштували на ділянці позиції.

Бійці ЗСУ також відбили спробу російських загарбників прорвати лінію оборони. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха зламали їхні плани. Завдяки застосуванню безпілотників та виявленню бронетехніки, артилерія реалізувала влучні постріли. Знищення бронетехніки та особового складу противника захисники України показали на відео.