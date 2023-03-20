Силы ПВО во время тревоги сбили над Киевом российский беспилотник, — КМВА

20 марта на севере столицы обнаружили и сбили вражеский БПЛА. Киевлян призвали не игнорировать сигналы об угрозе ударов и ходить в укрытия.

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20 марта над Киевом обнаружили и сбили вражеский беспилотник. В Киевской городской военной администрации призывают не игнорировать воздушные тревоги. Об этом известно с поста пресс-службы КМВА.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен враждебный объект типа БПЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", — заявил начальник администрации Сергей Попко.

Чиновник поблагодарил силы противовоздушной обороны Украины и обратился к киевлянам. Он попросил жителей столицы не игнорировать сигналы об угрозе воздушных ударов и соблюдать необходимый порядок действий в случае опасности.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", — подчеркнул чиновник.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВС РФ продолжат обстреливать украинскую энергетику, транспортную инфраструктуру и центры принятия решений. По его словам, основной целью врага являются энергетические объекты.

Ночью на 20 марта россияне ударили по Краматорску: в результате ракетных обстрелов повреждены девять многоэтажек. В области также повреждены линии электропередачи, многоэтажки и частные дома. В Бахмуте есть раненый.