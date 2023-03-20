Сили ППО під час тривоги збили над Києвом російський безпілотник, — КМВА

20 березня на півночі столиці виявили та збили ворожий БПЛА. Киян закликали не ігнорувати сигнали про загрозу ударів та ходити в укриття.

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20 березня над Києвом виявили та збили ворожий безпілотник. У Київській міській військовій адміністрації закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Про це відомо з поста пресслужби КМВА.

"Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА. Силами й засобами ППО ціль була знищена", — заявив начальник адміністрації Сергій Попко.

Посадовець подякував силам протиповітряної оборони України та звернувся до киян. Він попросив мешканців столиці не ігнорувати сигнали про загрозу повітряних ударів та дотримуватись необхідного порядку дій в разі небезпеки.

"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ЗС РФ продовжать обстрілювати українську енергетику, транспортну інфраструктуру та центри прийняття рішень. За його словами, основною ціллю ворога є енергетичні об’єкти.

Вночі на 20 березня росіяни вдарили по Краматорську: внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено дев’ять багатоповерхівок. В області також пошкоджено лінії електропередачі, багатоповерхівки та приватні будинки. У Бахмуті є поранений.