РФ продовжить масово обстрілювати Україну: в Генштабі назвали ключові цілі окупантів

За словами Командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, російські війська не відмовилися від стратегії спровокувати гуманітарну катастрофу, і можуть здійснювати удари по місцях розміщення західного озброєння та зосередження українських сил.

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Росія має намір продовжувати завдавати ракетних ударів по українській енергетиці, транспортній інфраструктурі та центрах прийняття рішень. Про це сказав Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК-Україні" 20 березня.

За його словами, сили та засоби розвідки України намагаються постійно відслідковувати наміри окупантів, а для захисту країни вживаються всі превентивні заходи.

Представник командування розповів, що основна ціль Росії в процесі завдання ракетних ударів — створити гуманітарну катастрофу в Україні шляхом знищення об'єктів критичної інфраструктури у великих містах.

"Їх основна ціль — це енергетичні об'єкти України. Наприклад, один із таких прийомів — це завдання комбінованих ударів по кількох напрямках різними засобами ураження, враховуючи Х-31П, Х-59, Х-22 та "Кинджали". Так, ворог ускладнює роботу нашої ППО — ці повітряні цілі мають різні характеристики та характер польоту", — сказав він.

Окремими цілями Москви є військові об'єкти. Наєв зазначив, що армія РФ може бити ракетами в місця розміщення зразків озброєння та військової техніки від країн Заходу, а також у райони зосередження ЗСУ.

За словами генерал-лейтенанта, за час завдання масованих ударів по енергетиці Росія випустила 700 крилатих ракет і 500 безпілотників. Сергій Наєв повідомив, що переважно окупанти активно застосовували ракети морського та повітряного базування, внаслідок чого тепер вони у дефіциті. При цьому тактика Москви не дала очікуваних результатів.

Нагадаємо, 18 березня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія продовжить завдавати масованих ракетних атак по Україні. Він зазначив, що в РФ залишилося мало високоточного озброєння, а інтервал між обстрілами збільшився. Проте прифронтовим містам загрожують удари снарядами С-300.

16 березня у Повітряних силах ЗСУ перерахували російські ракети, які не можуть перехопити. Наразі С-300, "Іскандери", Х-22 та інші ракети не піддаються перехопленню наявних ЗРК.