Немецкие БМП Marder уже на пути в Украину, — Минобороны Германии

В январе 2023 ФРГ пообещала передать Киеву 40 БМП Marder, они помогут улучшить возможности Украины для маневровой обороны.

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Немецкие боевые машины пехоты Marder уже отправились в Украину. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает CNN.

Об этом он рассказал в кулуарах во время встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе 20 марта.

Еще в январе 2023 года Германия пообещала передать Украине 40 БМП Marder. Позже стало известно, что украинские защитники прибыли в Германию для обучения на машинах.

БМП "Marder" (с нем. — "Куница") разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. Она обладает высокой скоростью движения по пересеченной местности, что позволяло ей действовать совместно с танками "Леопард" в составе части ударной группы. Немецкие военные находятся в процессе постепенного вывода этой БМП из строя.

Эти БМП помогут улучшить возможности Украины для маневренной обороны и для маневренного наступления. Подобная техника позволяет быстро опрокинуть подкрепление туда, где защищаются позиции и где необходима огневая поддержка.

Норвегия 20 марта передала Украине 8 танков Leopard 2A4, 4 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, а также 1 радар контрбатарейной борьбы на базе двухзвенного вездехода. Помимо 8 безвозмездно переданных танков и машин поддержки Норвегия запланировала выделить средства на закупку боеприпасов и запасных частей для Украины.

20 марта премьер Эстонии раскрыла детали плана закупки боеприпасов. Согласованный министрами ЕС план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов. Кая Каллас подчеркнула, что это решение полезно и для самого ЕС, поскольку укрепляет безопасность и помогает наращивать оборонную промышленность.