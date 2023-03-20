Німецькі БМП Marder вже на шляху до України, — Міноборони Німеччини

У січні 2023 року ФРН пообіцяла передати Києву 40 БМП Marder, вони допоможуть покращити можливості України для маневрової оборони.

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Німецькі бойові машини піхоти Marder вже вирушили до України. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує CNN.

Таку інформацію він розповів у кулуарах під час зустрічі глав МЗС і Міноборони країн ЄС у Брюсселі 20 березня.

Ще у січні 2023 року Німеччина пообіцяла передати Україні 40 БМП Marder. Пізніше стало відомо, що українські захисники прибули до Німеччини для навчання на машинах.

БМП "Marder" (з нім. — "Куниця") розроблена в 1966—1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення ВС ФРН. Вона має високу швидкість руху по перетнутій місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" у складі частини ударної групи. Німецькі військові перебувають у процесі поступового виведення цієї БМП з експлуатації.

Ці БМП допоможуть покращити можливості України для маневрової оборони, і для маневрового наступу. Подібна техніка дозволяє швидко перекинути підкріплення туди, де захищаються позиції і де необхідна огнева підтримка.

Норвегія 20 березня передала Україні 8 танків Leopard 2A4, 4 броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також 1 радар контрбатарейної боротьби на базі дволанкового всюдихода. Крім 8 безоплатно переданих танків та машин підтримки, Норвегія запланувала виділити кошти на закупівлю боєприпасів та запасних частин для України.

20 березня прем'єрка Естонії розкрила деталі плану закупівлі боєприпасів. Узгоджений міністрами ЄС план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів. Кая Каллас наголосила, що це рішення корисне й для самого ЄС, оскільки зміцнює безпеку й допомагає нарощувати оборонну промисловість.