Пролетали над Балтикой: в РФ подняли истребитель из-за ядерных бомбардировщиков США

Известно, что американские самолеты приблизились к акватории Балтийского моря, но при этом не нарушили государственные границы РФ.

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В понедельник, 20 марта, российское министерство обороны опубликовало заявления, что Россия поднимала в воздух истребитель Су-35 из-за приближения к границе двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н. Об этом говорится на странице силового ведомства в Telegram.

Известно, что средства противовоздушной обороны 20 марта обнаружили над Балтийским морем две цели, которые были опознаны как стратегические бомбардировщики В-52Н военно воздушных сил США.

В ведомстве отметили, что истребитель Су-35, экипаж которого занял установленную зону для дежурства в воздухе, поднимался для недопущения нарушения государственной границы, поскольку американские военные самолеты были замечены поблизости над акваторией Балтийского моря.

После того как американские бомбардировщики не нарушили госграницу РФ, истребитель Су-35 вернулся на аэродром.

Также в сообщении Минобороны РФ указывается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. И нарушения границы РФ не было допущено.

Напомним, 19 марта в сети появились кадры, как российский истребитель Су-27 тщетно пытается сбить Bayraktar TB2 ВМС Украины над Черным морем.

На днях украинские военные 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский СУ-24 под Бахмутом. Пилот российского самолета успел катапультироваться.