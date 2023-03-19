Работал в той же манере: появились кадры, как истребитель РФ пытается сбить Bayraktar ВСУ (видео)

Предполагается, что пилот российского истребителя не использовал ракеты "воздух-воздух", потому что не смог правильно идентифицировать национальную принадлежность обнаруженной цели.

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В сети появились кадры, как российский истребитель Су-27 тщетно пытается сбить Bayraktar TB2 ВМС Украины над Черным морем. Видео выложили военные аналитики Ukraine Weapons Tracker.

"Многие слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но мы получили недавнее видео, на котором показано, как российский истребитель безрезультатно пытается сбить гораздо легче Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя реактивную струю подобным образом. Попытка уничтожения беспилотника была осуществлена в той же манере, что и во время недавнего инцидента с MQ-9 Reaper", — говорится в сообщении.

Что еще говорят аналитики?

Аналитики отметили, что неизвестно, почему для уничтожения беспилотника пилот истребителя не использовал ракеты класса "воздух-воздух", но предполагают, что, вероятно, он не знал, что это за дрон, и кто им управляет.

Также в Ukraine Weapons Tracker, отвечая на вопросы пользователей сети относительно расстояния от БПЛА до самолета, с которого можно было повредить Bayraktar, сообщили, что камера беспилотника имеет очень широкий угол зрения, поэтому струя при сбросе горючего, которым российский пилот пытался сбить Bayraktar, на самом деле ближе, чем кажется.

"TB-2 гораздо меньше, чем MQ-9, и, как видите, даже струйной промывки с расстояния достаточно, чтобы его повредить", — прокомментировали аналитики.

На момент публикации в Генштабе ВСУ и ВМС ВСУ видео, как российский истребитель Су-27 тщетно пытается сбить Bayraktar ВМС Украины, не прокомментировали.

Что известно о проекте Ukraine Weapons Tracker

Аналитический проект Ukraine Weapons Tracker занимается изучением способов уничтожения украинскими защитниками военной техники РФ и отслеживанием, использованием и захватом военной техники в Украине.

Авария американского БпЛА над Черным морем

Авария беспилотника MQ-9 Reaper произошла 14 марта в Черном море. Российский пилот истребителя Су-27 сверг перед ним горючее. Еще один из истребителей ВС РФ повредил пропеллер MQ-9 Reaper в хвостовой части. После этого американцам пришлось сбить БПЛА. В заявлении командования США действия России назвали безрассудными и непрофессиональными.

Впоследствии СМИ смоделировали ущерб БПЛА над Черным морем. Эксперты предполагают, что именно из-за сброса авиатоплива беспилотник США потерпел аварию.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что разведывательный аппарат США MQ-9 Reaper проводил мониторинг линии разграничения и не представлял угрозы для российских самолетов. Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат отметил, что американский беспилотник не нарушал международные нормы относительно полетов.

Во время проведения США анализа целесообразности дальнейших операций в районе Черного моря с помощью дронов полеты все же не прекратились. Вскоре после инцидента Вооруженные силы США снова отправили тот же тип дрона — MQ-9 Reaper — на очередную миссию и примерно в тот же район Черного моря.