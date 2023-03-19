Працював у тій же манері: з'явилися кадри, як винищувач РФ намагається збити Bayraktar ЗСУ (відео)

Припускають, що пілот російського винищувача не використав ракети "повітря-повітря", бо не зміг правильно ідентифікувати національну приналежність виявленої цілі.

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У мережі з'явилися кадри, як російський винищувач Су-27 марно намагається збити Bayraktar TB2 ВМС України над Чорним морем. Відео виклали військові аналітики Ukraine Weapons Tracker.

"Багато хто чув про недавній інцидент з MQ-9, але ми отримали нещодавнє відео, на якому показано, як російський винищувач безрезультатно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивний струмінь у подібний спосіб. Спроба знищення безпілотника була здійснена в тій же манері, що й під час нещодавнього інциденту з MQ-9 Reaper", — йдеться в повідомленні.

Що ще говорять аналітики?

Аналітики зазначили, що невідомо, чому для знищення безпілотника пілот винищувача не використав ракети класу "повітря-повітря", але припускають, що, ймовірно, він не знав, що це за дрон, і хто ним керує.

Також в Ukraine Weapons Tracker, відповідаючи на запитання користувачів мережі щодо відстані від БПЛА до літака, з якої можна було пошкодити Bayraktar, повідомили, що камера на безпілотнику має дуже широкий кут зору, тому струмінь під час скидання пального, яким російський пілот намагався збити Bayraktar, насправді ближче, ніж здається.

"TB-2 набагато менший, ніж MQ-9, і, як бачите, навіть струменевого промивання з відстані достатньо, щоб його пошкодити", — прокоментували аналітики.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ і ВМС ЗСУ відео, як російський винищувач Су-27 марно намагається збити Bayraktar ВМС України, не прокоментували.

Що відомо про проєкт Ukraine Weapons Tracker?

Аналітичний проєкт Ukraine Weapons Tracker займається вивченням способів знищення українськими захисниками військової техніки РФ та відстеженням, використанням і захоплення військової техніки в Україні.

Аварія американського БпЛА над Чорним морем

Аварія безпілотника MQ-9 Reaper сталася 14 березня у Чорному морі. Російський пілот винищувача Су-27 скинув перед ним пальне. Ще один із винищувачів ЗС РФ пошкодив пропелер MQ-9 Reaper у хвостовій частині. Після цього американцям довелося збити БпЛА. У заяві командування США дії Росії назвали безрозсудними та непрофесійними.

Згодом ЗМІ змоделювали збиття БПЛА над Чорним морем. Експерти припускають, що саме через скидання авіапального безпілотник США зазнав аварії.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що розвідувальний апарат США MQ-9 Reaper проводив моніторинг лінії розмежування і не становив загрози для російських літаків. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що американський безпілотник не порушував міжнародних норм щодо польотів.

Під час проведення США аналізу щодо доцільності подальших операцій у районі Чорного моря за допомогою дронів польоти все ж таки не припинилися. Незабаром після інциденту Збройні сили США знову відправили той самий тип дрона — MQ-9 Reaper — на чергову місію і приблизно у той же район Чорного моря.