Пролітали над Балтикою: у РФ підняли винищувач через ядерні бомбардувальники США

Відомо, що американські літаки наблизилися до акваторії Балтійського моря, але не порушили державні кордони РФ.

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У понеділок, 20 березня, російське міністерство оборони опублікувало заяви, що Росія піднімала в повітря винищувач Су-35 через наближення до кордону двох американських стратегічних бомбардувальників В-52Н. Про це йдеться на сторінці силового відомства Telegram.

Відомо, що засоби протиповітряної оборони 20 березня виявили над Балтійським морем дві цілі, які були розпізнані як стратегічні бомбардувальники В-52Н військово-повітряних сил США.

У відомстві зазначили, що винищувач Су-35, екіпаж якого зайняв встановлену зону для чергування в повітрі, піднімався для недопущення порушення державного кордону, оскільки американські військові літаки були помічені поблизу акваторії Балтійського моря.

Після того, як американські бомбардувальники не порушили держкордон РФ, винищувач Су-35 повернувся на аеродром.

Також у повідомленні Міноборони РФ зазначається, що політ російського винищувача виконувався в суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору. Порушення кордону РФ не було допущено.

Нагадаємо, 19 березня в мережі з'явилися кадри, як російський винищувач Су-27 марно намагається збити Bayraktar TB2 ВМС України над Чорним морем.

Днями українські військові 93-ї бригади "Холодний Яр" збили російський СУ-24 під Бахмутом. Пілот російського літака встиг катапультуватися.