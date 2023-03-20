Приказ Залужного: журналистам в Украине закрыли доступ к некоторым областям и объектам

В документе главнокомандующего ВСУ говорится, что теперь в Украине будет три зоны для работы и пребывания работников СМИ. При этом в каждой из них будут свои правила.

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С 20 марта 2023 года в Украине установлены три зоны для пребывания и работы представителей средств массовой информации, согласно приказу главнокомандующего ВСУ по условиям работы представителей средств массовой информации в прифронтовых районах и зонах ведения боевых действий. Об этом сообщили в ОК "Юг".

По обновленным нормам, в красной зоне — работа аккредитованных представителей средств массовой информации запрещена. К этой зоне относятся:

Одесская область — о. Змеиный, приграничная местность на приднестровском направлении;

Винницкая область — приграничная местность;

на деоккупированных территориях;

Николаевская область (Лупарево, Лиманы, Прибужское, Любомировка, Киселевка, Новопетровка, Снегиревка);

Херсонская область — полоса прибрежных территориальных общин и отдельные зоны в пределах территориальных общин населенных пунктов Посад-Покровское, Правдино, Давыдов Брид, Малая Александровка, Высокополье, а также полоса населенных пунктов по обе стороны вдоль реки Ингулец;

Днепропетровская область — территориальные общины вдоль берега Каховского водохранилища до границы области.

А также все объекты критической и военной инфраструктуры, морские и речные порты, независимо от географического расположения.

В следующей, желтой зоне разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации только в сопровождении офицера по связям с общественностью или другого, определенного командиром должностного лица. Сюда входят:

Херсон (кроме южной части);

Николаевская область — Николаев, Баловное, Новая Одесса, Еланец, Нововасиловка, Ольгополь, Березнеговатское, Розановка, Новоалександровка, Дмитровка, Новоскалевка, Михайловка, Новолазаровка, Троицко-Сафоново, Заря, Лепетиха, Белая Криница, Червонская Долина, территории Очаковской и Куцурубской общин;

Днепропетровская область — Зеленодольск, Апостолово, Михаило-Заводское;

Одесская область — территориальные общины вдоль Дуная от устья Быстрого до Рени, побережья Черного моря и лиманов.

Зеленая зона. Здесь разрешается работа аккредитованных представителей средств массовой информации без сопровождения офицера по связям с общественностью или иного, определенного командиром должностного лица:

Кировоградская область — Бобринец, Кропивницкий, Каменка, Светловодск, по течению вдоль правого берега Днепра;

Одесская, Николаевская, Херсонская области (за исключением местностей и объектов красной и желтой зон);

Винницкая область (за исключением красной пограничной зоны).

К слову, Россия может нанести массированную атаку из Черного моря после запуска дронов-камикадзе. Об этом в эфире национального телемарафона 18 марта сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, по состоянию на декабрь 2022 в Украине взрывоопасными предметами загрязнено около 30% территории страны.