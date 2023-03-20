Наказ Залужного: журналістам в Україні закрили доступ до деяких областей і об'єктів

У документі головнокомандувача ЗСУ йдеться, що тепер в Україні буде три зони для роботи й перебування працівників ЗМІ. Водночас у кожній із них будуть свої правила.

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Із 20 березня 2023 року в Україні встановлено три зони для перебування та роботи представників засобів масової інформації, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, за умовами роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах і зонах ведення бойових дій. Про це повідомили в ОК "Південь".

За оновленими нормами, у червоній зоні робота акредитованих представників засобів масової інформації заборонена. До цієї зони належать:

Одеська область — о. Зміїний, прикордонна місцевість на Придністровському напрямку;

Вінницька область — прикордонна місцевість;

на деокупованих територіях;

Миколаївська область (Лупареве, Лимани, Прибузьке, Любомирівка, Киселівка, Новопетрівка, Снігурівка);

Херсонська область — смуга прибережних територіальних громад і окремі зони в межах територіальних громад населених пунктів Посад-Покровське, Правдине, Давидів Брід, Мала Олександрівка, Високопілля, а також смуга населених пунктів по обидва боки вздовж річки Інгулець;

Дніпропетровська область — територіальні громади вздовж берега Каховського водосховища до кордону області.

А також всі об'єкти критичної та військової інфраструктури, морські та річкові порти, незалежно від географічного розташування.

У наступній, жовтій зоні дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації лише в супроводі офіцера у зв'язках із громадськістю або іншої визначеної командиром посадової особи. Сюди входять:

Херсон (крім південної частини);

Миколаївська область — Миколаїв, Баловне, Нова Одеса, Єланець, Нововасилівка, Ольгопіль, Березнегуватське, Розанівка, Новоолександрівка, Дмитрівка, Новоскелюватка, Михайлівка, Новолазарівка, Троїцько-Сафонове, Зоря, Лепетиха, Біла Криниця, Червона Долина, території Очаківської і Куцурубської громад;

Дніпропетровська область — Зеленодольськ, Апостолове, Михайло-Заводське;

Одеська область — територіальні громади вздовж Дунаю від гирла Швидкого до Рені, узбережжя Чорного моря та лиманів.

Зелена зона. Тут дозволяється робота акредитованих представників засобів масової інформації без супроводу офіцера у зв'язках із громадськістю чи іншої визначеної командиром посадової особи:

Кіровоградська область — Бобринець, Кропивницький, Кам'янка, Світловодськ, за течією вздовж правого берега Дніпра;

Одеська, Миколаївська, Херсонська області (за винятком місцевостей і об'єктів червоної та жовтої зон);

Вінницька область (за винятком червоної прикордонної зони).

До речі, Росія може завдати масованої атаки з Чорного моря після запуску дронів-камікадзе. Про це в ефірі національного телемарафону 18 березня повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, станом на грудень 2022 року в Україні вибухонебезпечними предметами забруднено близько 30% території країни.