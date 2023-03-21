"Остались кнуты": РФ меняет тактику по отношению к жителям Запорожской области, — Федоров

По словам мэра оккупированного Мелитополя, обещания России о высоких зарплатах и низких коммунальных услугах закончились, а денег на выплату задолженностей нет. Вместо этого все больше ограничений появляется в регионе, в который Москва продолжает свозить своих силовиков.

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Российские оккупанты решили изменить тактику по отношению к жителям оккупированной части Запорожской области. У Москвы закончились "пряники" для жителей временно оккупированных территорий Украины и остались лишь "кнуты". Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров 21 марта.

По его словам, обещания России о высоких зарплатах и низких коммунальных услугах закончились, а денег на выплату задолженностей нет. Вместо этого в регионе появляется все больше ограничений, а Москва свозит своих силовиков.

"Вслед за ФСБ, оккупационными "прокураторой" и "судом" на временно оккупированной территории Запорожья зарегистрировано управление Росгвардии", — рассказал чиновник.

Федоров добавил, что руководить новой структурой в Запорожской области будет сотрудник Специального отряда быстрого реагирования РФ (СОБР) в Москве, который "засветился" в разборках "воров в законе".

"Оккупированный Юг теперь не только самая большая тюрьма в Европе, но и место ссылки всякого хлама с болот", — добавил он.

Напомним, 20 марта Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российские войска на Запорожском направлении планируют провокации. Однако их наступление в этом районе маловероятно и ни к чему в результате не приведет.

9 марта так называемый "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на оккупированной части региона начали формировать "народное ополчение". По его словам, новое военизированное формирование будет выполнять задачи "по поддержанию общественного порядка, охране госсобственности и имущества граждан".