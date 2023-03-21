"Залишилися батоги": РФ змінює тактику щодо жителів Запорізької області, — Федоров

За словами мера окупованого Мелітополя, обіцянки Росії про високі зарплати й низькі комунальні послуги закінчилися, а грошей на виплату заборгованостей немає. Натомість дедалі більше обмежень з'являється в регіоні, куди Москва продовжує звозити своїх силовиків.

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Російські окупанти вирішили змінити тактику щодо мешканців окупованої частини Запорізької області. У Москви закінчилися "пряники" для мешканців тимчасово окупованих територій України й залишилися лише "батоги". Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров 21 березня.

За його словами, обіцянки Росії про високі зарплати й низькі комунальні послуги закінчилися, а грошей на виплату заборгованостей немає. Натомість у регіоні з'являється все більше обмежень, а Москва звозить своїх силовиків.

"Слідом за ФСБ, окупаційними "прокураторами" та "судом" на тимчасово окупованій території Запоріжжя зареєстровано управління Росгвардії", — розповів чиновник.

Федоров додав, що керуватиме новою структурою в Запорізькій області співробітник Спеціального загону швидкого реагування РФ (СОБР) у Москві, який "засвітився" в розбірках "злодіїв у законі".

"Окупований Південь тепер не тільки найбільша в'язниця в Європі, а й місце заслання всякого мотлоху з боліт", — додав він.

Нагадаємо, 20 березня Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що російські війська на Запорізькому напрямку планують провокації. Однак їхній наступ у цьому районі малоймовірний і ні до чого не приведе.

9 березня так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький розповів, що на окупованій частині регіону почали формувати "народне ополчення". За його словами, нове воєнізоване формування виконуватиме завдання "з підтримки громадського порядку, охорони держвласності й майна громадян".