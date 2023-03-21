Ставка на прорыв: Украина рассчитывает на атаки дронов по территории РФ, — The Economist

В ближайшие недели, как прогнозируют журналисты, Украина должна получить "значительные технологические возможности". Но россияне эффективно работают по части РЭБ, что сравнимо с черной магией: искажают частоты, обманывают GPS и отправляют дроны на неверную высоту.

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После того, как украинские дроны стали наносить удары в глубоком тылу РФ — в соседних Брянской и Белгородской областях, Краснодарском крае и других регионах — многие в Украине задаются вопросом о том, удалось ли Киеву нивелировать российское преимущество ВС РФ в части дальнобойных ракет при отсутствии таких систем дальнего радиуса действия, как ATACMS. Об этом сообщает The Economist 21 марта.

Можно выделить несколько направлений, в которых Украина применяет беспилотники. Небольшие дроны, доступные в обычных магазинах, которые ведут съемку местности на относительно небольшом расстоянии или сбрасывающие небольшие снаряды. Также не стоит исключать более мощные разведывательные или ударные БПЛА, способные доставлять бомбы на сотни или даже тысячи километров вглубь позиций врага.

Беспилотный комплекс UA Dynamics

И если аппаратная часть для разведывательных дронов производится по преимуществу за границей, то ударные дроны, хотя и в меньшем количестве, практически все выпускаются в Украине. И здесь изобретатели в сфере военных технологий надеются на технологический прорыв.

Глава Минцифры 32-летний Михаил Федоров считает, что прорывное событие в этом отношении может наступить раньше, чем думают многие. Сказываются перемены, армия быстро модернизируется — уже появилась около 60 новых подразделений, которые проводят атаки с помощью ударных БПЛА. С отдельным персоналом и командирами.

Это первая подобная реформа в мировой практике. Украинская военная доктрина обновилась, в нее вписали засекреченные указания относительно применения беспилотной авиации. В этом месяце появился новый военный "кластер", который должен стать связующим звеном между украинскими военными технологиями и международными компаниями с инвесторами.

Журналисты ссылаются на слова инсайдера из Минобороны, который на условиях анонимности сообщил, что в ближайшие недели Украина должна получить "значительные технологические возможности". Вместе с тем он предупредил, что Украина все еще будет страдать от россиян, которые с начала зимы терроризировали украинские города такими дронов-камикадзе иранского производства.

Беспилотник UA Dynamics

Война служит хорошим тестовым полигоном для беспилотных технологий. Но немногие системы зарекомендовали себя как действительно эффективные.

"Россияне очень, очень хороши в том, что они делают, — сообщил источник. — Это сравнимо с черной магией в сфере радиоэлектронной борьбы. Они могут искажать частоты, обманывать GPS и отправлять дроны на неверную высоту, в итоге они оказываются просто на земле".

По словам источника журналистов, который недавно наблюдал за операциями с применением БПЛА, украинские разведывательные дроны могут охватывать радиус не дальше 15 км за линией расположения россиян.

Starlink Илона Маска

На начальном этапе масштабного вторжения в ВСУ надеялись, что украинские дроны смогут вести разведку в тылу врага посредством спутников Starlink Илона Маска. Но сейчас в Starlink установлены геоблоки, что не позволяет терминалам работать не только на оккупированных Россией территориях, но и на море, когда передатчик движется на скорости, превышающей 100 км/ч, согласно заявлению представителей Украины.

"Вы ставите его на лодку в море, и он просто перестает работать", — ссылаются журналисты на слова источника.

Поэтому теперь украинским разработчикам приходится прибегать к другим, более дорогостоящим системам коммуникации, несколько систем приходится размещать на одном транспортном средстве.

Успех недавних атак дронов на территории РФ свидетельствует о том, что Украина может в конечном итоге найти эффективное решение.

Сет Фрацман, автор "Войны дронов", который отслеживает применение БПЛА в боевых условиях, говорит, что хотя Украина доказала жизнеспособность идеи, все же до ее масштабирования еще далеко.

Еще одна проблема — дефицит соответствующих двигателей, особенно на бензине, которые необходимы для дальнобойных дронов-камикадзе. Немногие производители их выпускают, и, к тому же, Украине на этом рынке приходится конкурировать с непосредственным врагом. По словам Федорова, присутствие другой стороны заметно.

По его словам, санкции со временем приведут к тому, что РФ не будет хватать определенных деталей. Но он предостерегает от самообмана в этом отношении, поскольку Россия активизировала свои производственные линии раньше Украины.

В качестве мишеней россияне выбирают и украинские объекты, на которых выпускают БПЛА. Дмитрий Шимкив, совладелец многообещающего стартапа по выпуску дальнобойных дронов AeroDrone, говорит, что его компания засекретила производство и сделала его мобильным.

Стремительное развитие беспилотных технологий — причина, по которой многие в Украине рассчитывают на прорыв в оборонной сфере. Источники журналистов в военной разведке ответили сентенцией, которую приписывают древнегреческому философу Платону: "Необходимость — мать всех изобретений".

Напомним, что 21 марта ВСУ показали применение дронов Switchblade-300 на Донбассе, от которых "не спасают пушки".

Ранее Фокус сообщал, что, сбитый американский беспилотник MQ-9 Reaper, по данным российских СМИ, причастен к атаке в порту Туапсе.