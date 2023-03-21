Ставка на прорив: Україна розраховує на атаки дронів територією РФ, — The Economist

Найближчими тижнями, як прогнозують журналісти, Україна має отримати "значні технологічні можливості". Але росіяни ефективно працюють в частині РЕБ, що можна порівняти з чорною магією: спотворюють частоти, обманюють GPS і відправляють дрони на невірну висоту.

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Після того, як українські дрони стали завдавати ударів у глибокому тилу РФ — у сусідніх Брянській та Білгородській областях, Краснодарському краї та інших регіонах — багато хто в Україні запитує, чи вдалося Києву нівелювати російську перевагу ЗС РФ у частині далекобійних ракет за відсутності таких систем дальнього радіусу дії, як ATACMS. Про це повідомляє The Economist 21 березня.

Можна виділити кілька напрямків, у яких Україна застосовує безпілотники. Невеликі дрони, доступні у звичайних магазинах, які ведуть зйомку місцевості на відносно невеликій відстані або невеликі снаряди, що скидають. Також не варто виключати потужніші розвідувальні або ударні БПЛА, здатні доставляти бомби на сотні або навіть тисячі кілометрів углиб позицій ворога.

Безпілотний комплекс UA Dynamics

І якщо апаратна частина для розвідувальних дронів проводиться переважно за кордоном, то ударні дрони, хоч і в меншій кількості, практично всі випускаються в Україні. І тут винахідники у сфері воєнних технологій сподіваються на технологічний прорив.

Глава Мінцифри 32-річний Михайло Федоров вважає, що проривна подія в цьому відношенні може настати раніше, ніж багато хто думає. Даються взнаки зміни, армія швидко модернізується — вже з'явилося близько 60 нових підрозділів, які проводять атаки за допомогою ударних БПЛА. З окремим персоналом та командирами.

Це перша подібна реформа у світовій практиці. Українська воєнна доктрина поновилася, до неї вписали засекречені вказівки щодо застосування безпілотної авіації. Цього місяця з'явився новий воєнний "кластер", який має стати сполучною ланкою між українськими воєнними технологіями та міжнародними компаніями з інвесторами.

Журналісти посилаються на слова інсайдера з Міноборони, який на умовах анонімності повідомив, що найближчими тижнями Україна має отримати "значні технологічні можливості". Водночас він попередив, що Україна все ще страждатиме від росіян, які з початку зими тероризували українські міста такими дронами-камікадзе іранського виробництва.

Безпілотник UA Dynamics

Війна є хорошим тестовим полігоном для безпілотних технологій. Але небагато систем зарекомендували себе як дійсно ефективні.

"Росіяни дуже, дуже гарні в тому, що вони роблять, — повідомило джерело. — Це порівняно з чорною магією у сфері радіоелектронної боротьби. Вони можуть спотворювати частоти, обманювати GPS і відправляти дрони на невірну висоту, в результаті вони опиняються просто на землі" .

За словами джерела журналістів, яке нещодавно спостерігало за операціями із застосуванням БПЛА, українські розвідувальні дрони можуть охоплювати радіус не далі 15 км за лінією розташування росіян.

Starlink Ілона Маска

На початковому етапі масштабного вторгнення до ЗСУ сподівалися, що українські дрони зможуть вести розвідку в тилу ворога за допомогою супутників Starlink Ілона Маска. Але зараз у Starlink встановлені геоблоки, що не дозволяють терміналам працювати не лише на окупованих Росією територіях, а й на морі, коли передавач рухається на швидкості понад 100 км/год, згідно з заявою представників України.

"Ви ставите його на човен у морі, і він просто перестає працювати", — посилаються журналісти на джерела.

Тому тепер українським розробникам доводиться вдаватися до інших, дорожчих систем комунікації, кілька систем доводиться розміщувати на одному транспортному засобі.

Успіх недавніх атак дронів на території РФ свідчить про те, що Україна може зрештою знайти ефективне рішення.

Сет Фрацман, автор "Війни дронів", який відслідковує застосування БПЛА у бойових умовах, каже, що хоча Україна довела життєздатність ідеї, все ж таки до її масштабування ще далеко.

Ще одна проблема — дефіцит відповідних двигунів, особливо на бензині, які необхідні для дальнобійних дронів-камікадзе. Небагато виробників їх випускають, і, до того ж, Україні на цьому ринку доводиться конкурувати з безпосереднім ворогом. За словами Федорова, присутність іншої сторони є помітною.

За його словами, санкції згодом призведуть до того, що РФ не вистачатиме певних деталей. Але він застерігає від самообману щодо цього, оскільки Росія активізувала свої виробничі лінії раніше за Україну.

Як мішені росіяни обирають і українські об'єкти, на яких випускають БПЛА. Дмитро Шимків, співвласник багатообіцяючого стартапу з випуску далекобійних дронів AeroDrone, каже, що його компанія засекретила виробництво та зробила його мобільним.

Стрімкий розвиток безпілотних технологій — причина, через яку багато хто в Україні розраховує на прорив в оборонній сфері. Джерела журналістів у воєнній розвідці відповіли сентенцією, яку приписують давньогрецькому філософу Платону: "Необхідність — мати всіх винаходів".

Нагадаємо, що 21 березня ЗСУ показали застосування дронів Switchblade-300 на Донбасі, від яких "не рятують гармати".

Раніше Фокус повідомляв, що збитий американський безпілотник MQ-9 Reaper, за даними російських ЗМІ, причетний до атаки в порту Туапсе.