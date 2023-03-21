"Разведывал обстановку": сбитый MQ-9 Reaper причастен к атаке на порт в Туапсе, — росСМИ

РФ, как утверждают пропагандисты, якобы заранее получила данные о планах США и привела в боевую готовность Черноморский флот. После этого в небо поднялась авиация, что привело к крушению MQ-9 Reaper.

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В РФ заявили, что сбитый в Черном море БПЛА MQ-9 Reaper, принадлежащий США, мог якобы участвовать в подготовке нападения на порт в Туапсе. Об этом пишет издание Mash во вторник, 21 марта.

Источники утверждают, что американский беспилотник был частью операции нападения на российский порт Туапсе.

"По нашей информации, MQ-9 Reaper разведывал обстановку для того, чтобы ВСУ могли нанести удары морскими и воздушными дронами. А затем координировать их для отлета на базу", — говорится в сообщении.

Российские войска якобы узнали об этом заранее, как отмечают в росСМИ, и сразу же привели в боевую готовность корабли Черноморского флота и отправили в рейд. После этого была поднята в воздух и авиация, которая и уничтожила американский беспилотник в акватории Черного моря.

Крушение БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море: что известно

Произошел инцидент во вторник, 14 марта. Российский истребитель Су-27 заметил в водах Черного моря американский беспилотник и намеренно сбросил на него топливо, что и привело к крушению. В США считают, что такие действия российских пилотов являются безрассудными и непрофессиональными.

17 марта в Минобороны РФ заявили, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу хочет наградить летчиков Су-27 за сбитый американский дрон. По версии страны-агрессорки, военные предотвратили нарушение БПЛА "границ района временного режима использования воздушного пространства".

Также 17 марта, инцидент прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, американцы обнаглели, поэтому церемониться с ними не стоит. После этого прозвучали оскорбительные слова в адрес сенатора Соединенных Штатов Америки.

Атака беспилотниками в Туапсе: что известно

Во вторник, 28 февраля в районе города Туапсе в Краснодарском крае прозвучали взрывы. Позже российские СМИ сообщили, что местная нефтебаза была атакована беспилотниками и во всем традиционно обвинили украинскую сторону.

Два дрона начиненные взрывчаткой повредили бойлерную и систему теплоснабжения производства. После этого на месте взрыва было замечены воронки глубиной в 1,5 метра, а о пострадавших не сообщалось.