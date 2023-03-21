"Розвідував обстановку": збитий MQ-9 Reaper причетний до атаки на порт у Туапсі, — росСМИ

РФ, як стверджують пропагандисти, нібито заздалегідь отримала дані про плани США та привела до бойової готовності Чорноморський флот. Після цього в небо піднялася авіація, що призвело до катастрофи MQ-9 Reaper.

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У РФ заявили, що збитий у Чорному морі БПЛА MQ-9 Reaper, що належить США, міг брати участь у підготовці нападу на порт у Туапсі. Про це пише видання Mash у вівторок, 21 березня.

Джерела стверджують, що американський безпілотник був частиною операції нападу на російський порт Туапсе.

"За нашою інформацією, MQ-9 Reaper розвідував обстановку для того, щоб ЗСУ могли завдати ударів морськими та повітряними дронами. А потім координувати їх для відльоту на базу", — йдеться у повідомленні.

Російські війська нібито дізналися про це заздалегідь, як зазначають у росЗМІ, і одразу ж привели до бойової готовності кораблі Чорноморського флоту та відправили до рейду. Після цього було піднято в повітря та авіацію, яка й знищила американський безпілотник в акваторії Чорного моря.

Крах БПЛА MQ-9 Reaper в Чорному морі: що відомо

Стався інцидент у вівторок, 14 березня. Російський винищувач Су-27 помітив у водах Чорного моря американський безпілотник і навмисно скинув на нього паливо, що призвело до катастрофи. У США вважають, що такі дії російських пілотів є безрозсудними та непрофесійними.

17 березня у Міноборони РФ заявили, що голова оборонного відомства Сергій Шойгу хоче нагородити льотчиків Су-27 за збитий американський дрон. За версією країни-агресорки, воєнні запобігли порушенню БПЛА "кордонів району тимчасового режиму використання повітряного простору".

Також 17 березня інцидент прокоментував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. На його думку, американці знахабніли, тому церемонитися з ними не варто. Після цього пролунали образливі слова на адресу сенатора Сполучених Штатів.

Атака безпілотниками в Туапсі: що відомо

У вівторок, 28 лютого, в районі міста Туапсе в Краснодарському краї пролунали вибухи. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що місцеву нафтобазу атакували безпілотники і в усьому традиційно звинуватили українську сторону.

Два дрони начинені вибухівкою пошкодили бойлерну та систему теплопостачання виробництва. Після цього на місці вибуху було помічено вирви глибиною 1,5 метра, а про постраждалих не повідомлялося.