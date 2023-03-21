"Начали кошмарить своих": "заммэра" Энергодара бросили в подвал, — мэр

Александр Леснов, являющийся жителем города, какое-то время был и.о. "мэра", но затем его сделали "заместителем мэра" оккупационных властей. Впрочем, очевидно, что-то пошло не так, и он отправился в подвал, рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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В Энергодаре российские оккупанты бросили в подвал "заммэра" Александра Леснова. Об этом сообщил городской голова захваченного оккупантами Энергодара Дмитрий Орлов.

"Интересные новости поступают из временно оккупированного Энергодара. Есть информация, что кафиры бросили на подвал гауляйтера Александра Леснова, который добровольно занял в оккупационной "администрации" должность заместителя "мэра" и некоторое время исполнял его обязанности. Чем не угодил предатель своим хозяевам", остается только догадываться", — написал Орлов.

Он предположил, что между российскими оккупантами начался передел власти, и возникли новейшие победители.

"Каков бы на самом деле ни были причины опалы гауляйтера и проведение с ним "воспитательной работы", ситуация, когда оккупанты начинают кошмарить своих же сторонников-коллаборантов, для них — полная норма. Многие такие примеры мы видели и на других временно оккупированных территориях", — отметил городской голова Энергодара.

Он предложил включить коллаборанта в списки на обмен, чтобы украинская сторона могла "уделить коллаборанту должное внимание".

8 марта во временно оккупированном Энергодаре произошел сильный пожар. Ее причина неизвестна, но очевидцы предположили, что она произошла в результате обстрела. Воздушная тревога в городе на момент начала пожара не объявлялась.

В Херсонской области партизаны ликвидировали коллаборанта и "начальника СИЗО", который обустроил застенку в полицейском отделении. Там подвергали пыткам пленных украинцев. Коллаборант погиб в своем автомобиле в результате подрыва.