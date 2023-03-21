"Почали кошмарити своїх": "заступника мера" Енергодара кинули до підвалу, — мер

Олександр Лєснов, який є жителем міста, якийсь час був в.о. "мера", але потім його зробили "заступником мера" окупаційної влади. Втім, очевидно, щось пішло не так і він відправився до підвалу, розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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В Енергодарі російські окупанти кинули до підвалу "заступника мера" Олександра Лєснова. Про це повідомив міський голова захопленого окупантами Енергодара Дмитро Орлов.

"Цікаві новини надходять з тимчасово окупованого Енергодара. Є інформація, що окупанти кинули на підвал гауляйтера Олександра Лєснова, який добровільно обійняв в окупаційній "адміністрації" посаду заступника "мера" і якийсь час виконував його обов’язки. Чим не догодив зрадник своїм господарям, залишається тільки здогадуватися", — написав Орлов.

Він припустив, що між російськими окупантами почався переділ влади, і з'явилися нові фаворити.

"Якими б насправді не були причини опали гауляйтера і проведення з ним "виховної роботи", ситуація, коли окупанти починають кошмарити своїх же прибічників-колаборантів, для них — цілковита норма. Чимало таких прикладів ми бачили і на інших тимчасово окупованих територіях", — зазначив міський голова Енергодара.

Він запропонував включити колаборанта в списки на обмін, щоб українська сторона могла "приділити колаборанту належну увагу".

8 березня у тимчасово окупованому Енергодарі сталася сильна пожежа. Її причина невідома, але очевидці припустили, що вона сталася внаслідок обстрілу. Повітряна тривога в місті на момент початку пожежі не оголошувалась.

На Херсонщині партизани ліквідували колаборанта і "начальника СІЗО", який облаштував катівню у поліцейському відділенні. Там піддавали тортурам полонених українців. Колаборант загинув у своєму авто внаслідок підриву.