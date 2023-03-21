Разрешили применять оружие: в Раде определили полномочия "Гвардии наступления"

Законопроект №9070 предусматривает применение полицейскими подразделений особого назначения единиц боевой техники и оружия при осуществлении мер по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины.

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Депутаты Верховной рады приняли решение о внесении изменения в законодательство, позволяющие передавать боевую технику и необходимое вооружение "Гвардии наступления". Подробности 21 марта сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Депутаты урегулировали отдельные вопросы функционирования во время действия военного положения Национальной полиции Украины. Инициатива предполагает, что боевой иммунитет распространяется на полицейских.

В документе говорится о применении полицейскими подразделений особого назначения боевой техники и оружия. Это возможно при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору, а также сдерживанию вооруженной агрессии против Украины.

Авторы проекта подчеркнули, что образуются соответствующие структуры, которые будут принимать непосредственное участие в обороне Украины. Это касается и ведения боевых действий. По постановлению Кабмина было образовано полицейское подразделение "Лють". Для обеспечения бойцов соответствующей техникой и оружием существовали некоторые правовые коллизии, которые народные депутаты решили урегулировать.

Напомним, в "Гвардии наступления" 21 марта заявили, что почти сформировали бригады. Кроме подразделения "Лють" были созданы формирования "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "КарА-даг", "Стальная граница". Присоединятся и к освобождению оккупированных территорий бойцы "Азова".

Ранее руководитель МВД объявил количество прошедших в "Гвардию наступления". Выяснилось, что в начале было уже подано более 23 тысяч заявок от украинских добровольцев, изъявивших желание участвовать в контрнаступлении ВСУ.