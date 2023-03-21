Дозволили застосовувати зброю: у Раді визначили повноваження "Гвардії наступу"

Законопроєкт №9070 передбачає застосування поліцейськими підрозділів особливого призначення одиниць бойової техніки та зброї під час здійснення заходів щодо відсічі і стримування збройної агресії проти України.

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Депутати Верховної ради ухвалили рішення щодо внесення зміни до законодавства, які дозволять передавати бойову техніку та необхідне озброєння "Гвардії наступу". Подробиці 21 березня повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Депутати врегулювали окремі питання щодо функціонування під час дії воєнного стану Національної поліції України. Ініціатива передбачає, що бойовий імунітет поширюється на представників поліції.

У документі йдеться про застосування поліцейськими підрозділів особливого призначення бойової техніки та зброї. Це можливо під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі, а також стримування збройної агресії проти України.

Автори проєкту наголосили, що утворюються відповідні структури, які братимуть безпосередню участь в обороні України. Це стосується й ведення бойових дій. За постановою Кабміну було утворено поліцейський підрозділ "Лють". Для забезпечення бійців відповідною технікою та зброєю існували певні правові колізії, які народні депутати вирішили врегулювати.

Нагадаємо, у "Гвардії наступу" 21 березня заявили, що майже сформували бригади. Окрім підрозділу "Лють" були створені формування "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "КарА-даг", "Сталевий кордон". Долучаться й до звільнення окупованих територій бійці "Азову".

Раніше керівник МВС оголосив кількість тих, хто пройшов до "Гвардії наступу". З'ясувалося, що на початку було вже подано понад 23 тисячі заявок від українських добровольців, які виявили бажання брати участь у контрнаступі ЗСУ.