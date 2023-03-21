Тренируется по стандартам НАТО: в Киеве сформировали новый стрелковый батальон (видео)

Бойцы 401-го отдельного стрелкового батальона Киева проходят огневую, тактическую, инженерную и подготовку по тактической медицине.

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В Киеве продолжается тренировка отдельного стрелкового батальона по стандартам Североатлантического альянса. В Telegram -канале Киевской городской военной администрации 21 марта сообщили подробности.

Начальник КМВА Сергей Попко проверил, насколько качественной такая подготовка. Бойцы во время тренировок проходят обучение на разных площадках столицы, чтобы получить соответствующие навыки для противодействия российским захватчикам.

"Должны выполнять самую главную задачу — приближать мир в Украине после нашей победы! Слава Украине!", – заявил Попко.

Программа подготовки предполагает огневую, тактическую и инженерную подготовку. Тактическая медицина также является одним из важнейших элементов тренировки. Во время занятий участники подразделения совершенствуют не только физическую подготовку, но и овладевают в теории и на практике разными видами стрелкового вооружения.

На уровне взводов и рот в настоящее время идет отработка совместимости всех соединений. Также офицеры штаба батальона проходят подготовку, получают знания по стандартам НАТО. Используются и средства имитационного моделирования. Это позволяет усилить показатели мастерства, которые помогут выжить в тяжелых боях.

Ранее Фокус сообщал, что офицер ВСУ с позывным "Лайк" рассказал о подготовке бойцов. По его словам, современные боевые действия очень отличаются от войн, продолжавшихся еще в конце XX века. Главной причиной этого является развитие технологий и другой процесс подготовки военнослужащих. По мнению военного, Россия проиграла во всех аспектах развития, поэтому, кроме силы духа украинского народа, это одна из причин ее поражения.

Также известно, что в "Гвардии наступления" заявили, что почти сформировали бригады. Подразделения "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов" прорабатывают заявления от добровольцев. Не все желающие могут попасть в военные формирования.