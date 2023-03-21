Тренується за стандартами НАТО: у Києві сформували новий стрілецький батальйон (відео)

Бійці 401 окремого стрілецького батальйону Києва проходять вогневу, тактичну, інженерну і підготовку з тактичної медицини.

Related video

У Києві триває злагодження та тренування окремого стрілецького батальйону за стандартами Північноатлантичного альянсу. У Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації 21 березня повідомили подробиці.

Начальник КМВА Сергій Попко перевірив, наскільки якісною є така підготовка. Бійці під час тренувань проходить вишкіл на різних майданчиках столиці аби отримати відповідні навички для протидії російським загарбникам.

"Маємо виконувати найголовнішу задачу — наближати мир в Україні після нашої перемоги! Слава Україні!", – заявив Попко.

Програма підготовки передбачає вогневу, тактичну та інженерну підготовку. Тактична медицина також є одним з важливих елементів тренування. Під час занять учасники підрозділу вдосконалюють не лише фізичну підготовку, а й опановують в теорії та на практиці різні види стрілецького озброєння.

На рівні взводів і рот наразі триває злагодження підрозділів. Також офіцери штабу батальйону проходять підготовку отримують знання щодо підготовки за стандартами НАТО. Використовуються й засоби імітаційного моделювання. Це все дозволяє посилити показники майстерності, які допоможуть вижити у важких боях.

Раніше Фокус повідомляв, що офіцер ЗСУ із позивним "Лайк" розповів про підготовку бійців. З його слів, сучасні бойові дії дуже відрізняються від воєн, які ще тривали наприкінці XX століття. Головною причиною цього є розвиток технологій та інший процес підготовки військовослужбовців. На думку військового, Росія програла у всіх аспектах розвитку, тому, окрім сили духу українського народу, є однією з причин її поразки.

Також відомо, що у "Гвардії наступу" заявили, що майже сформували бригади. Підрозділи "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та "Азов" опрацьовують заяви від добровольців. Не усі охочі можуть потрапити до військових формувань.