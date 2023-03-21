"Освоят самолеты за полгода": генерал ВС ВСУ озвучил потребности украинской авиации

Практика последних месяцев в США показала, что украинские пилоты будут способны управлять западными истребителями менее, чем за полгода обучения. Однако Украина нуждается в современной авиации с характеристиками как у F-16.

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Сроки на обучение украинских пилотов управлением западными истребителями составят менее полугода. При этом украинские войска нуждаются в современной авиации с характеристиками как у F-16. Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов, передает Military Media Center.

"Нам необходимы современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации ВС. Сейчас мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как, скажем, F-16", — пишет генерал.

По словам Голубцова, украинские пилоты искусно применяют морально и физически устаревшие советские самолеты и выжимают из доступной техники возможный максимум. Также, у Украины есть возможности для хранения и защиты самолетов, поскольку мы получаем все больше западных систем противовоздушной обороны, в том числе для защиты аэродромной инфраструктуры.

"Недавно два украинских летчика проходили тестирование в США, чтобы наши союзники могли понимать как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16. И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев", — делится он.

По его словам, чем быстрее Украина получит современные многоцелевые самолеты, тем быстрее ее ожидает победа в этой войне.

Напомним, 20 марта Голубцов заявлял, что учения в США показали, что украинские летчики смогут овладеть F-16 за несколько месяцев, несмотря на оценку НАТО, которая предполагала, что учения займут годы.

Ранее Голубцов заявлял СМИ о том, что Воздушные силы Украины потеряли нескольких своих лучших пилотов из-за отсутствия надлежащего оборудования.