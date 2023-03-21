"Освоять літаки за пів року": генерал ПС ЗСУ озвучив потреби української авіації

Практика останніх місяців у США показала, що українські пілоти будуть здатні керувати західними винищувачами менш ніж за пів року навчання. Однак Україна потребує сучасної авіації з характеристиками як F-16.

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Терміни на навчання українських пілотів управлінням західними винищувачами становитимуть менше ніж пів року. При цьому українські війська потребують сучасної авіації з характеристиками як у F-16. Про це заявив начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, повідомляє Military Media Center.

"Нам необхідні сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, ніж стара радянська техніка, що перебуває на озброєнні авіації ЗС. Зараз ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики. Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики, як, скажімо, F-16", — пише генерал.

За словами Голубцова, українські пілоти майстерно застосовують морально та фізично застарілі радянські літаки і вичавлюють з доступної техніки можливий максимум. Також в України є можливості для зберігання і захисту літаків, оскільки ми отримуємо все більше західних систем протиповітряної оборони, зокрема для захисту аеродромної інфраструктури.

"Нещодавно два українські льотчики проходили тестування в США, щоб наші союзники могли розуміти, як швидко українські пілоти зможуть оволодіти сучасними бойовими літаками, зокрема й F-16. І є хороші новини — термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців", — ділиться він.

За його словами, чим швидше Україна отримає сучасні багатоцільові літаки, тим швидше на неї чекає перемога в цій війні.

Нагадаємо, 20 березня Голубцов заявляв, що навчання в США показали, що українські льотчики зможуть опанувати F-16 за кілька місяців, незважаючи на оцінку НАТО, яка передбачала, що навчання займатиме роки.

Раніше Голубцов заявляв ЗМІ про те, що Повітряні сили України втратили кількох своїх найкращих пілотів через відсутність належного обладнання.