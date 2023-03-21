США ускорят доставку танков Abrams в зону боевых действий в Украине, — AP

Вашингтон ищет варианты для ускорения поставок бронетехники ВСУ, рассматривается более старая версия M1A1, которую можно получить до конца года.

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Пентагон планирует ускорить поставки танков Abrams в Украину, приняв решение отправить Киеву отремонтированную старую модель танка вместо более новой M1A2. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Первоначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых могли уйти около года или двух. Однако, по информации издания, официальные лица заявили, что было принято решение отправить более старую версию M1A1, которую можно взять со склада армии и которая может быть там до конца года. Официальные лица в США заявили, что украинским силам будет легче научиться использовать и обслуживать M1A1.

Цель, о которой сообщается сейчас, состоит в том, чтобы доставить 70-тонные боевые машины в зону боевых действий за восемь-десять месяцев, однако план чиновников из США пока не заявлен публично. Ожидается, что официальные представители Пентагона объявят о решении в ближайшее время.

Также, по информации издания, во время визита на танковый завод в Лиме, штат Огайо, в феврале министр армии США Кристин Вормут встретилась с официальными лицами, чтобы определить наилучшие варианты доставки танков в Украину.

Должностные лица завода заявили, что общие объемы производства могут варьироваться в зависимости от требований контракта. И хотя сейчас они способны строить 15-20 бронемашин в месяц, включая танки, они легко могут увеличить это число до 33-х единиц в месяц, если добавить еще одну смену рабочих.

Ситуация относительно обучения украинских военных по вопросам управления и обслуживания танков пока тоже остается неопределенной по срокам. Изначально планировалось, чтобы обучение войск совпадало по срокам с ремонтом танков, чтобы оба вопроса были решены к концу текущего года. Так что сейчас Пентагон намеревается обеспечить систему поставок деталей, необходимых для поддержания танков в рабочем состоянии.

Напомним, в феврале 2023 министр армии США Кристин Вормут заявляла, что поставка основных боевых танков M1 Abrams в Украину может занять более года.

Также в середине февраля Фокус писал о том, что в США провели испытания танка армии США M1 Abrams с экспериментальной системой распознавания целей на основе искусственного интеллекта, чтобы быстро находить и уничтожать цели.